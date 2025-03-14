港鐵3.22起支援內地「全國一卡通」便利旅客　收取成人八達通車費

內地「全國交通一卡通互聯互通」（全國一卡通）網絡覆蓋逾300個城市，港鐵今日（14日）公布，由下周六（22日）起，除了機場快綫車站外，重鐵網絡的出入閘機收費系統將新增全國一卡通，即內地旅客只要持有相關交通卡，在貼上「交通聯合」標誌的閘機嘟卡，便可乘坐港鐵。該卡收取的車費與成人八達通的相同，由八達通讀寫器兌換港幣結算。



每個重鐵網絡車站最少有兩部閘機支援全國一卡通

目前港鐵出入閘機的自動收費系統，可支援八達通、二維碼車票、感應式信用卡、實體和電子單程票，但不支援在內地覆蓋逾300個城市的全國一卡通，內地旅客來港乘坐港鐵只能夠購買八達通，或通過支付寶二維碼等方式出入閘。

港鐵今日公布，將在下周六（22日）起，新增內地的全國一卡通，適用於所有印有「交通聯合」標誌的內地交通卡。屆時除了機場快綫車站外，每個重鐵網絡的車站，最少有兩部閘機配備相關嘟卡功能，並貼有「交通聯合」的標誌作出提醒，內地旅客只要將交通卡拍在閘機上的八達通讀寫器，則可出入閘。

目前已有港鐵入閘機貼上「交通聯合」的標誌，但被黑色膠紙遮蓋。（歐陽德浩攝）

乘客必須確保卡內的餘額不少於人民幣50元

港鐵又指，若乘客選用全國一卡通坐港鐵，收取的車費與成人八達通的相同，扣除卡內的人民幣儲值額，經由八達通讀寫器兌換港幣結算。乘客也必須確保卡內的餘額不少於人民幣50元，否則不能入閘，而港鐵站未能提供人民幣增值服務。

此外，香港以外城市的乘車優惠、港鐵車費優惠及政府公共交通費用補貼計劃，都不適用於全國一卡通。該卡也不適用於乘搭東鐵綫頭等車廂、輕鐵及港鐵巴士。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示一直積極致力提升服務。（資料圖片）

收費系統新增全國一卡通便利訪港旅客

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，一直積極致力提升服務，透過提供更多付費選擇及更多元化的服務，便利不同乘客，包括訪港旅客，方便他們利用覆蓋全面的港鐵網絡，體驗香港作為大都會的魅力。