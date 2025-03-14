內地交流團｜蔡若蓮稱安全第一　評估雨季風季影響　適時更新指引

高中公民與社會發展科的內地考察團安全性備受關注，近日有大批參與學生出現腸胃炎等情況，教育局局長蔡若蓮表示，公民科交流團推出以來已有10萬學生、過萬老師參加，涉及的學生數目多、交流團規模非常大，了解「大家要求非常高」，所以設計與資源投放上，已比其他團加大力度。她指，面對「回南天」，細菌易傳播，會適時更新交流團指引，優化簡介會內容，亦會與內地單位溝通。



教育局局長蔡若蓮表示，公民科內地交流團涉及學生數目多、交流團規模非常大，設計與資源投放上，已比其他團更加大力度。（黃寶瑩攝）

教育局昨日成立「內地考察專責小組」，教育局局長蔡若蓮表示，內地考察團是課程的重要部份，讓學生於高中階段返內地考察，拓闊視野，親身體驗國家發展，對升學和就業和了解國家最新發展，「係相當有意義」。

她表示，公民科涉及學生數目多、交流團規模非常大，「大家要求非常高」，所以設計與資源投放上，已比其他團加大力度。她強調，交流團的安全放第一，面對「回南天」，細菌易傳播，會適時更新交流團指引，優化簡介會內容，並與內地單位溝通。她續指，一年當中不時有交流團舉行，每年會面對不同挑戰，亦會評估雨季和風季的影響。

有3間中學參加韶關交流團後，有52名師生染病。被問到之後涉及韶關的交流團會否延期，蔡若蓮重申，按初步調查，參考衞生署的了解，無證據顯示，與膳食無關，已即時停用有關餐廳，亦與韶關的地點無關。她指，已停行程的「冷盤」，提醒勿進食生冷食物等。