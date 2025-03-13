內地交流團爆腸胃炎｜教育局設專責小組跟進　蔡若蓮：非常重視

多間中學早前舉辦內地交流團後，有師生爆發急性腸胃炎。教育局局長蔡若蓮表示，非常重視事件，已成立專責小組跟進，小組今日召開特別會議，跟各個承辦機構代表會面，檢視所有學生外地交流活動安排。



教育局成立專責小組，跟進多間中學內地交流團爆發急性腸胃炎。

要求各個承辦機構須採取一切措施 保障學生安全

教育局局長蔡若蓮今日（13日）晚上在Facebook表示，教育局非常重視有同學在參加內地交流團出現腸胃炎徵狀的事件，除即時密切跟進外，今天再召開特別會議，跟各個承辦機構代表會面，整體檢視所有學生外地交流活動安排。

蔡若蓮又指，雖然初步調查沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關，個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，但為完善行程的每個環節，她已要求各個承辦機構，必須採取一切措施，保障學生安全。

另外，教育局亦已成立學生內地考察專責小組，直接與各內地部門單位保持密切溝通聯繫，適時優化交流考察活動安排。