韶關交流團爆腸胃炎　餐單曝光　教育局：學生接觸或嘔吐物致傳播

沙田官立中學約120名師生上周四至五（6至7日）到廣東韶關交流，回港後爆發急性腸胃炎，連同另外兩間上周到過同一地方的學校，共52名師生出現急性腸胃炎徵狀。衞生防護中心指，三團的師生曾於相同餐廳用膳，估計部分患者因進食受污染的食物而感染。



《香港01》取得由參與沙官交流團學生提供的餐單，該團師生先後到過韶關的「明陽酒家」、「旺景軒」，以及「菊姐餐廳」三間食肆。該名學生評價三間餐廳的食物「味道麻麻」，並指「明陽酒家」的食物溫度「唔算好熱」，又形容「菊姐餐廳」的廁所衛生情況「十分惡劣」。



教育局指，據內地相關部門初步調查所得，個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關。惟現階段為安全起見，已立即要求承辦機構停用涉事餐廳。



沙官學生共在3間食肆吃飯 次日食酒店自助早餐

有參加沙田官立中學「韶關丹霞文化內地考察」兩日交流團的中五學生，向《香港01》提供一張於同學群組間流傳的相片，相中列明沙官兩日交流團間，吃過的其中三餐，其中首日午餐及晚餐分別在「明陽酒家」及「旺景軒」進饍，而第二日午餐則在「菊姐餐廳」用饍。至於第二日的早餐，該名學生指是酒店提供的自助早餐，提供選擇有蒸包，點心，水果，炒米粉，沙律等。

沙田官立中學交流團學生先後到過韶關的「明陽酒家」、「旺景軒」，以及「菊姐餐廳」三間食肆。（學生提供圖片)

3餐菜式相似 有蒸水蛋、蒸雞

三餐菜式皆十分相似，相信為團餐，都有煲湯、白飯、燒味、炒菜、水果，其餘餸菜有蒸水蛋、蒸雞、蒸排骨等常見菜式。部分則為客家菜式，例如明陽酒家的「荷香蒸客家肉丸」、旺景軒的「南雄釀豆腐」、菊姐餐廳的「麻袋糯米豆腐」。

沙田官立中學約120名師生到廣東韶關交流，回港後爆發急性腸胃炎。（資料圖片）

學生指明陽酒家廁所衞生「麻麻」 菊姐酒樓廁所很骯髒

該名學生形容，三餐團餐的「味道麻麻，叫做食得落口」，而食物都有煮熟，但提到明陽酒家的食物「唔算好熱，但未至於凍晒」。

有報道指衞生有問題的旺景軒，該名學生指「冇咩特別，普普通通」。至於環境，該名學生指不覺店面衞生有異樣，但提到明陽酒家廁所衞生情況「麻麻」，而菊姐酒樓的廁所「好骯髒，地面好濕滑，連我戴著口罩都聞到陣陣臭味」，衞生情況十分惡劣。

教育局回覆查詢指，據內地相關部門初步調查所得，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關。（資料圖片）

教育局：無證據顯示與膳食有關 但已要求承辦商停用涉事餐廳

教育局回覆查詢指，據內地相關部門初步調查所得，個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關。惟現階段為安全起見，當局已立即要求承辦機構停用涉事餐廳，並要求所有為公民科內地考察交流團提供膳食的餐廳，暫停供應生冷食品。

教育局又指，當局已在相關的招標及報價文件清楚列明對團餐、餐廳環境衞生等的要求，並與內地合作夥伴及相關政府部門保持緊密溝通，採取一切必要的預防措施，保障食品安全及品質。該局呼籲學校，無論是否進行考察交流，均須以學生安全為首要考慮，多提醒參與者注意保暖和衞生。