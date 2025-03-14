蔡若蓮：今年僅兩校派0班　學齡人口加快跌　 未來幾年挑戰更大

黃大仙區天主教博智小學和南區的鴨脷洲街坊學校下學年均獲「派0班」小一，面臨殺校的危機。教育局局長蔡若蓮表示，出生率持續下跌，未來學齡人口下跌，屬結構性而非過渡性問題，至2030年，小一學生人數下降將進一步加快，須安排措施，以維持健康及可持續的學界生態。她指，雖然今年只是兩間學校獲「派0班」，但是「未來幾年可能挑戰會更大」。



（黃寶瑩攝）

蔡若蓮表示，教育局曾將開班線及開班要求降底，又調整叩門位，直至今日，「可用的方法已差不多」，認為需要正視同面對學齡人口可跌問題，及早推出措施，以穩定學界情況。

教育局早前收緊「救校方案」，蔡若蓮表示，雖然今年只是兩間學校獲「派0班」，外界估計兩校或停辦，但是「未來幾年可能挑戰會更大」。目前小一收生「開班線」為16人，蔡若蓮指，若一個年級16個學生都沒有，質疑同學是否能在有質素的環境學習，群育發展及興趣班等選擇亦有機會都會受限。她強調16人「開班線」已十分寬鬆，學校取錄24人已可開辦2班，即一班12人，強調學生需要全人發展，學校環境需要豐富及多元。

至於獲「派0班」校的學生和家長安排，她指，通過自行分現學位階段申請的家長，當局將於4月上旬會逐一聯絡，商討轉校安排；至於經中央派位申請的家長，當局已作出調整，不會出現派獲該校的情況。