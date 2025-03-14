殺校︱周秀娜母校鴨脷洲街坊學校派0班　法團校董會積極探討路向

教育局昨（13日）向各官津小學派發「開班信」，兩間小學下學年被「派0班」，其中一間為逾70年歷史的鴨脷洲街坊學校。有家長表示兒子正就讀小一，入讀前已知學生人數少，但因為覺得適合而選擇。面臨殺校危機，她說不願兒子轉校，「真係唔想佢轉，都鍾意呢間學校」，希望教育局給予學校機會。校長温樹雄則表示，對於學校選擇哪個方案未有定案，稍後再作公布。



該校法團校董會今午（14日）表示，會積極跟進情況，稍後與各持分者舉行交流會，探討學校未來的發展路向，務求能作最理想的安排。校董會指，無論面對任何困境，全體教職員必定會謹守崗位，以專業態度做好教育工作，繼續用心照顧每一位學生。



兩間學校下學年被「派0班」資助小一，為天主教博智小學及鴨脷洲街坊學校。學校被「派0班」，以往有4個方案，今年取消「特別視學」方案，而開辦私立小一方案亦「加辣」，學校承擔該班學費直至他們小六畢業，增加以此方法「救校」的門檻。餘下兩個方案為停辦或合併。

鴨脷洲街坊學校法團校董會今午（14日）表示，昨午獲教育局通知25/26學年未能獲派資助小一班，會積極跟進情況，稍後與各持分者舉行交流會，探討學校未來的發展路向，務求能作最理想的安排。

校董會指，近年整體人口結構問題備受關注，適齡學童持續減少，「對香港教育界帶來不少衝擊」，並指南區情況尤其嚴峻。會方稱，學校面對這艱難時期，一直秉承「誠、信、勤、敏」的辦學宗旨，迎難而上，無論面對任何困境，全體教職員必定會謹守崗位，以專業態度做好教育工作，繼續用心照顧每一位學生。

如轉校或考慮跨區

劉小姐的兒子在鴨脷洲街坊學校就讀小一，她指報讀前已知道學生人數少，但因認同學校的教育理念，對學生關注和支援較多，因此仍選擇此校，「報嘅時候已經知少人，但可以focus多啲喺小朋友度」。她說不想小孩轉校，未有任何打算，稱區內沒其他類似理念的學校，或要考慮跨區上學。她希望教育局給予學校機會，「因為真係唔想佢轉，都鍾意呢間學校」。

小二家長：如殺校可能離開香港

關先生的兒子在該校讀小二，對於學校被「派0班」的消息，他說「冇辦法，政府要我哋咁做，都冇計㗎喎」。他表示兒子學習不太好，直言「連呢啲學校都殺埋，即係叫香港人唔好留喺香港、唔好生仔」，被問到面臨殺校危機或要轉校，他指「可能離開香港囉」。

吳先生的兒子讀六年班，對於將來有殺校的可能，感到可惜。（吳綽詩攝）

吳先生的兒子讀六年班，雖然不受影響，但他仍感可惜，喜歡學校小班教學，每個學生都被教師認到。他留意到學校收生人數愈來愈少，指「（派0班）係遲早嘅事，只係唔知幾時」。

（左起）替代校董郭小姐、校長温樹雄及助理校長林耀華。（吳綽詩攝）

替代校董感失望 校方未有定案

替代校董郭小姐兩個小孩都在這裏讀書，一個已畢業、一個讀小三。她指昨日看新聞得知被派0班，感到失望。她形容，學校「很有愛心」、有教無類，大兒子有特別學習需要，學校都能提供足夠支援。她說，會與校方商討選擇哪個發展方案。校長温樹雄表示，對於選擇哪個方案未有定案，稍後再作公布。

讀小五的鄭同學表示，不知道學校下學年被派0班。他形容學習氣氛「開心」，壓力不大，有很多課外活動，例如自己有參加足球班、舞獅。他亦喜歡學校小班教學，小五兩班分別有12、廿幾人，「少啲人，冇咁擠迫」。他怕學校面臨殺校，以後不能再回校。

就讀小六的盧同學擔心若殺校學校會被遺忘，「冇咗啲歷史」。他指老師和同學都好好，如果畢業後不能回校探老師，會感到不開心。

鴨脷洲街坊學校1954 年由福利會創辦，1987 年遷至利東邨現址。2023/24學年全校有 9 班、共144人。