港車北上｜陳美寶：新申請破10萬　約9.6萬輛完成審批獲發許可證

「港車北上」於2023年7月開始實施，運輸及物流局長陳美寶今日（15日）在局長網誌提到，推行至今新申請數字已破10萬輛，當中約9.6萬輛已完成審批程序並獲發許可證；其中今年首兩個月，運輸署收到約8,000輛新申請。



港車北上於2023年7月1日開始實施，至2024年7月已突破100萬架次。（資料圖片）

運輸及物流局長陳美寶今日（15日）發表局長網誌，指「港車北上」新申請數字已超越10萬大關，全部在網上處理申請過程。她表示，2023年有4萬多輛新申請，2024年升至約5.2萬輛，今年首兩個月再收到約8,000輛。

為今年內推出「粵車南下」作好準備

陳美寶稱，新申請當中約9.6萬輛已完成審批程序，並獲發許可證。她表示，一直與內地單位緊密溝通，適時優化安排，包括年初提高申請數目至每天500宗，以應對需求。她指，會為今年內推出「粵車南下」作好準備。

今年1月22日，運輸及物流局局長陳美寶出席立法會大會。（資料圖片/廖雁雄攝）

處理網上續牌申請縮短至3個工作日

陳美寶又表示，市民對牌證申請服務的需求十分殷切，各類主要牌證服務由2021年約245萬宗申請，增加至2024年約280萬宗，三年間多了約35萬宗，升幅約14%。她指，愈來愈多人透過網上申請，由2021年約14萬宗增加至2024年約56萬宗，升幅超過3倍。

運輸署去年推出「牌證易」，及簡化續領行車證所需的證明文件。她預期，處理無需人手核對的網上續牌申請，可由10個工作日縮短至少於3個工作日。