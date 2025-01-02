港車北上每日可處理申請數即日起多100宗 運輸署：更好應對需求
撰文：石國威
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香港運輸署今日（2日）公布，粵港兩地政府同意由即日起，處理「港車北上」的申請數目將由每個工作天400宗增加至500宗，目的是更好地應對新申請和續期申請的需求。運輸署發言人表示，「港車北上」計劃的申請資格、程序和抽籤等安排均維持不變，並指粵港兩地政府會繼續留意「港車北上」的運作情況，並與相關部門密切聯繫，適時檢視及優化計劃的安排。
每個工作天處理申請數目500宗 申請資格、抽籤等安排維持不變
粵港兩地政府同意由即日起，處理「港車北上」的申請數目將由每個工作天400宗增加至500宗，香港運輸署發言人表示，「港車北上」計劃的申請資格、程序和抽籤等安排均維持不變，去年五月起推行優化續期申請的安排，亦會繼續，讓合資格「港車北上」續期的人士可在無需參與電腦抽籤的情況下提交續期申請。
運輸署指，申請人可參閱計劃網頁（www.hzmbqfs.gov.hk）及「續期申請」分頁（www.hzmbqfs.gov.hk/tc/RenewalApplication）了解詳情。
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