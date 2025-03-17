美國冒險樂園「平過$1」景品機代幣限部份店　有小童花$30即中獎

美國冒險樂園被投訴涉嫌違反牌照條件後，近日推出每枚最多1元的「景品機」專用代幣，用以專門玩夾公仔機和推糖機等會即出禮品的遊戲機；這些「景品機」每局由最高原本15個原代幣（換算最高30元），突降至5個「景品機」專用代幣（換算最高5元）。



不過並非每間分店都有「景品機」專用代幣，如葵芳新都會廣場分店沒有，而荃灣如心廣場分店則有。玩家也要留意，場內部份非直接出獎品的遊戲機，不是「景品機」，會收多於5個原代幣；玩家也可用原代幣玩「景品機」，但每局費用會超過5元成本。



收費大減，得獎難度提高？有每星期都玩的玩家，花400元夾公仔一無所獲，指「之前貴嗰陣，感覺係易啲夾」；不過也有小朋友只花30元，就成功夾到公仔，家長稱價錢便宜了，會讓小朋友多玩幾局。



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牌照列明每局只可收不多於5元 美國冒險樂園遭投訴違反條件

根據「有獎娛樂遊戲牌照」，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。在美國冒險樂園，以往不論是夾公仔機還是推糖機，要超過10個代幣，每個代幣的價值也超過1元，每局付出超過5元。

民政事務總署牌照處在2024年曾接獲一宗有關美國冒險樂園的有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警務處跟進。

網民指只有4間分店推出「景品機」專用代幣

美國冒險樂園部份分店的「景品機」，即如夾公仔機及推糖機等有獎品的機，近日收費大減，降至只需5個「景品機」專用代幣一局；差異最大為之前的三分一，以原代幣每個原價2元計，過往一局收 15個代幣，換算要30元，減至5個「景品機」專用代幣後，換算最貴5元一局。

不過有網民在社交媒體關注組指出，新專用代幣只在大埔超級城、荃灣如心廣場、銅鑼灣金百利商場及利舞臺廣場分店適用。

美國冒險樂園葵芳新都會廣場的分店，3月16日仍只有原代幣購，原價2元一個，買愈多愈便宜，但不論購買多少個，每個代幣的價值也超過1元。（洪戩昊攝）

葵芳新都會廣場分店有獎品遊戲機減至5代幣一局 未推出新代幣

記者周一（16日）到葵芳新都會廣場的分店查看，所有夾公仔機及推糖機等有獎品的遊戲機，不論獎品大小也減至5個代幣一局，但收原代幣（原價最高2元），而非「景品機」專用代幣，即每局實質收費仍超過5元。減價只適用於能直接贏得獎品的機台，一部獎品是獎票的「推獎票機」，便作價8個代幣一局。

荃灣如心廣場分店有「景品機」專用代幣 存入同一張卡

記者再到網民提及的荃灣如心廣場分店，該店確有推出「景品機」專用代幣，標榜每個代幣的價錢「平過$1」。此款代幣需額外購買，也是以電子形式儲到會員卡中，但只適用於「景品機」，包括夾公仔機和推糖機。

玩家把會員卡插進「景品機」時，會優先扣「景品機」專用代幣，屏幕上也會顯示「景品機」專用代幣的餘額。

美國冒險樂園荃灣如心廣場分店，有部份機台貼上了「景品機」專用代幣的標籤，每個售價最貴1元，每局收5個代幣，符合牌照規定每局不超過5元條件。(何頴賢攝）

荃灣如心廣場分店內所見，有部份機台貼上了「景品機」專用代幣的標籤，但有些機台卻沒有。店員表示，若玩家沒有購買「景品機」專用代幣，會員卡內只要有原代幣，依舊能玩「景品機」，意味每局收費超過5元。

難度提高？ 有玩家花$400夾公仔一無所獲 有人用$30就成功

玩家梁先生幾乎每星期也會到美國冒險樂園夾公仔，以往大概每兩、三局就能夾到，他在周一在如心廣場分店花了400元也一無所獲，「之前貴嗰陣，感覺係易啲夾，啲公仔個位會突多少少。」但他對此感到淡然，「娛樂嚟㗎啫，覺得難咪唔夾。」

另一玩家魏女士則表示，以往夾公仔要10多個代幣一局時，只讓小朋友玩兩局，「嘥錢。1,000蚊先有900個幣，即係100蚊先玩到5次。100蚊都買到個公仔啦。」她周一大概花費30元，換來6局的機會，她的女兒便成功夾到一個公仔。她說價錢便宜了，會讓小朋友多玩幾局。