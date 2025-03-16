美國冒險樂園景品機大減價！專屬代幣低至每局$5　或涉牌照條款

室內遊樂場美國冒險樂園部份分店內的景品機遊戲機近日「大減價」，由以往每局高達15個代幣，大減至每局5個代幣，以「景品機專屬電子幣」換購價最高1元計算，即夾公機等景品機每局減至5元，事件引來不少玩家及網民討論，當中疑涉及牌照條款。



據了解，根據「有獎娛樂遊戲牌照」，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。民政事務總署表示，牌照處在2024年曾接獲一宗有關美國冒險樂園的有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警務處跟進。



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室內遊樂場facebook關注組於3月16日有人發出帖文，指美國冒險樂園景品機專屬電子代幣減至最貴1元。（網上圖片)

景品機代幣換購最貴每個1元

室內遊樂場facebook關注組於3月16日有人發出帖文，指美國冒險樂園景品機專屬電子幣減至最貴1元，一次多購買代幣的金額愈高，代幣平均價愈低，以100元可買100個代幣為例，每個代幣價值1元；以2,000元可購買2,305個代幣，平均每個代價值0.85元。

以景品機每局需5個代幣計算，即每局最高成本為5元。不過，如玩非景品機類的遊戲機，則可使用非專屬的一般代幣，有關價值較高，每個原價2元，多買多減，以1,500元可買到1,385個一般代幣，平均每個價值1.08元。

在美國冒險樂園玩非景品機類的遊戲機可使用非專屬的一般代幣，每個原價2元，多買多減，以1,500元可買到1,385個一般代幣，平均每個價值1.08元。。（洪戩昊攝）

美國冒險樂園部份分店內的景品機遊戲機近日「大減價」，由以往每局高達15個代幣，大減至每局5個代幣，而其他非景品機的遊戲機則要用另一種代幣，而且每個代幣平均價格較高。（洪戩昊攝）

牌照規定每個中獎機會需付款不得超過5元

民政事務總署表示，根據《賭博條例》，任何人士擬組織或經營有博彩成分的有獎娛樂遊戲，必須領有「有獎娛樂遊戲牌照」，否則有關活動或屬非法賭博。該署轄下的牌照事務處負責執行「有獎娛樂遊戲牌照」的簽發工作，而警務處則負責巡查及執法工作。

美國冒險樂園部份分店內的景品機遊戲機近日「大減價」，由以往每局高達15個代幣，大減至每局5個代幣，而其他非景品機的遊戲機則要用另一種代幣，而且每個代幣平均價格較高。（洪戩昊攝）

署方稱，牌照處的職能包括處理發牌相關事宜，於事前審核有關牌照申請及訂定牌照條件，並就合資格的申請簽發牌照。根據「有獎娛樂遊戲牌照」的牌照條件，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。牌照又列明，每項獎品價值不得超過300元。

民政事務總署的「有獎娛樂遊戲牌照」規定，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。（申請文件截圖）

非純粹夾公仔機店持「有獎娛樂遊戲牌照」

署方表示，「有獎娛樂遊戲牌照」只會發給持有「公眾娛樂場所牌照」的處所內所組織及經營有獎娛樂博彩遊戲。考慮到高等法院於2022年裁定夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》中就「娛樂」的定義，而領取「有獎娛樂遊戲牌照」必需先領取「公眾娛樂場所牌照」，牌照處不會向只有夾公仔機而沒有領取「公眾娛樂場所牌照」的店舖發出「有獎娛樂遊戲牌照」；如店舖並非純粹夾公仔機店、並且持有「公眾娛樂場所牌照」和「有獎娛樂遊戲牌照」，持牌人就需按相關的牌照條件經營。

去年接獲一宗有關美國冒險樂園投訴已轉交警方跟進

署方指「有獎娛樂遊戲牌照」的巡查及執法工作由警務處負責，當該署收到任何有關「有獎娛樂遊戲牌照」的投訴或舉報，牌照處會轉交警務處跟進，以調查是否有違法行為。 牌照處在2024年曾接獲一宗有關美國冒險樂園的有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警務處跟進。