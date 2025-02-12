夾公仔機涉違例舉報3年升逾8倍　議員促加強規管　政府：繼續留意

過去三年，海關接獲有關夾公仔涉違《商品說明條例》的舉報個案急升逾八倍，由2022年的16宗升至去年的158宗。不過，民政及青年事務局今日（12日）回應會否檢討及修訂法例，或訂立針對如夾公仔等相關遊戲的法例及發牌制度，以加強規管時，表明由於法院已裁定一般夾公仔機店鋪現時無須繼續按照《公眾娛樂場所條例》領取公眾娛樂場所牌照，政府會繼續留意市面上夾公仔機店鋪營運情況，考慮有關夾公仔機店鋪的規管問題。



消委會曾建議政府檢視法例，考慮規管夾公仔機。（梁鵬威攝）

海關接獲有關夾公仔機涉違商品說明條例的舉報和執法數字（立法會文件）

根據當局提供的資料，過去三年，海關接獲有關夾公仔機並涉嫌違反《商品說明條例》的舉報數字則有顯著上升，由2022年的16宗舉報，升至去年的158宗，但檢控和定罪個案則只有個位數。民青局指，檢控和定罪個案主要涉及《商品說明條例》第9（2）條有關為售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品的罪行。

梁文廣促政府加強規管夾公仔機店舖（陳葦慈攝）

警方與海關會依例執法

立法會議員梁文廣提出書面質詢關注夾公仔機店舖的規管問題，民青局的書面回覆稱民政事務總署轄下牌照事務處於過去三年、即2022年至2024年接獲有關夾公仔機的舉報中，涉及懷疑有非法賭博元素的個案分別有2宗、6宗及5宗。相關個案均已轉交香港警務處跟進。警務處沒有備存夾公仔機店懷疑涉及非法賭博的其他相關數字。

民青局指，現階段，夾公仔機店鋪將無須領取有關牌照，包括《賭博條例》下的有獎娛樂遊戲牌照。但警方會按《賭博條例》，對一些假借夾公仔機名義進行的非法博彩活動，根據所搜集得到的證據採取適當的執法行動。此外，如夾公仔機店鋪的營運涉及利用冒牌物品作商業用途或其他不良營商手法，海關會按《商品說明條例》採取適當執法行動。