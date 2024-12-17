夾公仔機｜玩家呻四大伏位　實測揭「保夾」如最低消費唔保一定中

夾公仔機舖近年開至成行成市，坊間為了吸引玩家，大多設立「保夾」機制，但標榜「保夾」，原來不等於保證夾到公仔。綜合玩家在網上對「保夾」機制的四大申訴，記者隨機在深水埗西九龍中心其中一間夾公仔機舖進行實測，試玩了一部標明「保夾$25」的夾公仔機，最初4次因機爪無力落空，結果在玩至25元這個指定金額時，才感到機爪有加強力度，成功夾出公仔，變相「保夾價」形同最低消費。有夾公仔玩家認為，香港的「保夾」沒保障，不等於保證夾到公仔，「可能你洗一二百蚊，都係得個桔！」



有夾公仔商戶沒有向消費者清晰表示有「保夾」機制，建議在機身詳列「保夾」諮詢。（吳美松攝）

坊間夾公仔機多暗設「保夾」機制 各家定義不同

現時坊間很多夾公仔機都有標榜「保夾」機制，或者隱藏設有「保夾」機制，但大部份都無說明「保夾」的定義。綜合玩家的網上留言，大多玩家認為「保夾」，應是玩到某個指定金額後，夾公仔的機爪會被設定更大力度，能夠抓實公仔，還可以無限次夾，直至夾中心頭好為止，「保夾」應是保證能夾出其揀選的公仔。

玩家網上呻四大伏位：「保夾」只係保證個爪識郁

不過，有很多玩家在網上申訴，坊間每台夾公仔機的「保夾」機制定義不同，至少有四大問題，包括無標明保夾次數；潛規則設定只有3次保夾機會，未能夾中也會被自動「消保」；部份機台達到「保夾」後，機爪仍然很鬆，或公仔較出口大，根本無法夾出公仔；甚至有台主標明「保夾唔出，咩都冇」，意思是超過保夾次數，仍無法夾中心頭好，不會有任何補償。換言之「保夾」變相無保障，有網民更笑指「保夾」只是「保證個爪識郁」。

記者今日（17日）到深水埗西九龍中心的夾公仔舖視察，發現大部份夾公仔機都有「保夾」機制。以該商場5樓為例，有超過100個夾公仔機位，至少有40個機位都有張貼「保夾」字眼作招徠，但不同機位的「保夾」條件不一樣。

其中一間夾公仔機舖的職員白小姐表示，玩家累計金額達到控制台所顯示的「禮品售價」後，就會有5次「保夾」機會，機爪會更加實，讓玩家更易操作將公仔夾出洞口。如果使用5次機會後仍未能夾到，則可透過社交平台聯絡台主，領取原本想夾的公仔。

白小姐續指，「保夾」應當確保玩家一定可獲得公仔，「最原本個意思應該係，無論你實爪夾唔夾到都好，最後都諗方法畀到個公仔你。」不過，她指每間夾公仔舖實際對「保夾」的解釋都不一樣，部分店舖只將「保夾」當做「實爪機會」，玩家仍有可能空手而回。她認為，玩家在夾公仔前，可留意該店對「保夾」的指引，避免有誤會。

記者發現另一間夾公仔舖的台機，有寫明「保夾」條件，指玩家夾公仔累計達到控制台要求的金額後，會有保夾機會，次數則每部機台不同，介乎2次至5次，惟「保夾」亦未能確保可夾到公仔，玩家需「珍惜實爪機會」。另有一些夾公仔機雖然寫明有保夾，惟沒有標明有多少次機會，以及若「保夾」後仍無夾到公仔，有何安排。

記者在場實測其中一部標明「保夾25元」的夾公仔機，每夾一次需要5元，最初試玩時，操作機爪頗有難度，感到機爪較鬆，難以抓緊目標，但當試玩至第5次時，即金額達到「保夾價25元」的要求，在操作機爪期間，明顯感到機爪的力度較前幾次更實，較有力度抓緊公仔，抓公仔的時間亦較長，最後就在第5次成功夾到公仔，但形同是「最低消費」，若未能累計玩至指定金額，則無法夾到公仔。

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「保夾」夾不出公仔 玩家：喺香港可能花一兩百，都係得個桔！

夾公仔玩家趙先生每月會花費約100至200元夾公仔，今日又來西九龍中心碰運氣，他所玩的夾公仔機控制台顯示，禮品售價為50元，其機身亦寫明「$50一次實爪」，雖沒標明「保夾」，但趙先生認為是花費滿50元後，爪會變得更緊，但他花了60元，即超過「保夾價」，依然無法夾出公仔。

他稱曾在台灣和日本夾公仔，認為香港的「保夾」最無保障。他指，台灣只要玩家花費滿一定金額，即可以免費任夾，直到成功夾出。日本方面亦會在玩家玩到一定次數後，安排重新佈置公仔擺位，令玩家很容易就夾到。至於香港，則只能確保有幾次「實爪」機會，並不能算真正的「保夾」，他說：「香港可能你花費一兩百，最終得個桔！」