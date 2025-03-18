廉署拘22人包括銀行職員及中介　涉騙按揭轉介費　賄款共涉200萬

廉政公署今日（18日）揭發銀行職員貪污案，拘捕22人，包括13男9女，年齡由31至58歲。當中18人為10間本地銀行的按揭部職員，另外4人為中介公司人士。廉署表示，被捕人士涉嫌欺騙銀行發放按揭轉介費予中介公司，涉及200項樓宇按揭貸款申請、賄款達200萬元。



廉署執行處首席調查主任余顯麗指「箭雨行動」揭有銀行職員受賄，協助中介公司詐騙按揭轉介費。(鄭子峰攝)

廉署表示，樓宇按揭貸款申請有兩個途徑，分別是直接向銀行申請或透過中介公司向銀行申請。若是後者，銀行則需要向中介公司付中介費。

今次案件，中介公司涉嫌向銀行前線職員提供賄款，銀行職員就將轉介申請表混入直接向銀行申請樓宇按揭貸款的客戶的文件中，令客戶在不知情的情況下簽了轉介申請表。銀行誤以為該則申請由中介公司轉介，會向中介公司支付轉介費。涉及的樓宇按揭貸款有200宗，轉介費由數千元至數萬元不等。

被捕的4名中介公司人士合共向銀行職員提供200萬元賄款，其中一對銀行職員夫婦合共收取60萬元。

廉署表示，被捕的4名中介公司人士，當中有人曾在銀行任職，所以認識前線銀行職員。另外，中介公司涉及製作虛假入息證明。

廉署執行處首席調查主任余顯麗指、調查顯示，申請按揭貸款的市民、被蒙在鼓裡、完全不知情。她提醒市民簽署任何文件前要先細閱，以免被騙徒利用。她亦指，銀行業貪污情況不嚴重，相信是次事件為個別例子。

廉署執行處總調查主任陳德輝指，廉署是在調查另一宗與銀行按揭有關的貪污案時揭發今次案件。又指該中介公司由2018年開始運作。已有此犯罪模式。