打假波｜廉署告港乙虎門班主盧康銘4人　季前收購球隊便操縱賽果

廉政公署今日（6日）公布早前採取「勁草」執法行動，搗破一個「打假波」外圍賭博集團，並落案起訴四名人士，包括該集團主腦及港乙球隊虎門體育會班主兼教練盧康銘等。案情指，他們涉嫌以逾24萬元行賄多名足球員，藉此操縱球隊在2021/2022年球季多場賽事的結果，以便集團經營外圍賭博。



廉政公署。（蘇煒然攝）

被起訴四人包括外圍賭博集團莊家

被落案起訴四人分別為姚曉聰（40歲）外圍賭注經營者(「莊家」)；盧康銘（30歲），虎門體育會班主兼教練，並會以後衛身分參與賽事；蘇俊賢（32歲），虎門中場球員；以及曾效力虎門的黃謙進（32歲），外圍賭注中介人(「艇仔」)。

涉足總21/22年賽季港乙賽事

案情指，在2021年4月至2022年8月案發期間，虎門參與由香港足總主辦的2021/2022年度賽季港乙賽事。香港足總要求所有註冊足球員均須遵守該會的《道德守則》，包括在所有賽事中盡全力作賽，並禁止球員參與外圍賭博、行賄受賄或「打假波」等不法行為。

廉署「勁草」行動控告貪污「打假波」外圍賭博集團主腦及球隊班主等四人涉「收買」足球員操控賽果，當中包括多名港乙球隊虎門體育會人士。（虎門體育會Facebook）

其中一項控罪指，四名被告涉嫌藉操控或企圖操縱虎門在該賽季的賽果，串謀詐騙香港足總。

另一項控罪則指姚曉聰、蘇俊賢及黃謙進涉嫌向多名效力虎門的香港足總註冊足球員提供賄款，以操控或企圖操控虎門在該賽季的賽果。

四名被告賽季前商討並協議收購虎門以便不法集團經營外圍賭博

廉署指調查顯示，四名被告涉嫌於該賽季展開前，商討並協議收購虎門以便不法集團經營外圍賭博，過程中盧康銘懷疑收取了六萬元。

姚曉聰涉操控打假波策略 包括賽事主向蘇俊賢及黃謙進「打暗號」

姚曉聰其後涉嫌操控虎門的「打假波」策略，於比賽進行期間與蘇俊賢及黃謙進向作賽足球員「打暗號」以操控賽果。三人其後向參與「打假波」的多名虎門足球員先後提供賄款共逾24萬元，盧康銘及蘇俊賢亦以足球員身分獲分賄款。

涉嫌操控11場球賽賽果

廉署指，虎門在該賽季參與12場賽事，其中七場的賽果懷疑被操控。香港足總於該賽季末舉辦「聯賽盃」以代替受疫情影響的賽事，涉案人士亦涉嫌繼續操控虎門作賽的四場球賽。

案件明日在東區裁判法院提訊

案件明日(7日)在東區裁判法院提訊。廉署指，相關貪污調查仍在進行，廉署不排除會有更多人士被檢控。