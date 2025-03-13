廉署起訴49歲時任懲教助理涉瞞個人債務 詐騙17筆貸款共逾150萬
撰文：吳綽詩
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廉政公署昨日（12日）落案起訴一名49歲懲教署時任懲教助理，他涉嫌藉隱瞞個人債務，三年內申請17筆貸款，詐騙懲教署儲蓄互助社及三間財務機構，一共獲批出貸款共逾150萬元。
廉政公署表示，接獲懲教署轉介的貪污投訴，展開調查而揭發罪行。被告為49歲的文偉傑，2020年9月至2023年9月駐守東頭懲教所，為時任一級懲教助理。他涉嫌向懲教署儲蓄互助社及三間財務機構，申請其中17筆貸款時作出虛假陳述，訛稱已在申請表上披露所有債務、所有資料均屬真實、正確及完整。
其中一筆由懲教署儲蓄互助社批出的貸款涉94,000元，其餘16筆貸款為財務機構批出，共逾142萬元，每筆為數5萬至逾14萬元。調查發現，被告申請時沒披露他有尚未清還的貸款，並至今仍未還清上述部分貸款，涉款最少逾35萬元。
他被控17項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，獲廉署准予保釋，明日（14日）在東區裁判法院答辯。懲教署、懲教署儲蓄互助社及各財務機構在廉署調查案件期間提供全面協助。
廉署發言人指，公務員隊伍是政府有效施政的支柱，維持廉潔奉公至為重要，提醒公務員必須注意審慎理財，維護廉潔操守。
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