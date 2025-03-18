僱員再培訓局與恒大辦創新科技課程　孫玉菡：考慮改名精準述功能

僱員再培訓局今日（18日）表示，因應《2024年施政報告》提出改革的要求，推出一系列措施，包括將與3間高等教育院校機構合作，開辦不同課程，以及推出更多與人工智能及創新科技相關的課程，以配合社會發展。勞工及福利局局長孫玉菡則稱，將考慮將僱員再培訓局改名，期望精準描述機構功能。



僱員再培訓局將與3間高等教育院校機構合作，開辦不同課程。（資料圖片）

僱員再培訓局表示，今年1月起，已擴大服務對象至全港15歲或以上本地勞動人口，未來將會與3間高等教育院校機構合作，包括恒生大學、教育大學專業及職業教育與終身學習研究所，以及香港大學專業進修學院。其中，恒大將與僱員再培訓局開辦不同行業範疇的課程，包括創新科技及可持續發展範疇。

另外，再培訓局從本年度起取消學歷限制，擁有大學學歷的人士亦可報讀，預計2025至2026年度提供16.5萬培訓學額，短期內將推出更多與人工智能及創新科技相關的課程，以配合高學歷者入讀及社會發展。

僱員再培訓局亦正研究優化營運模式及掌握需求，以推動技能訓練服務的中、長期發展，將於今年第四季向政府提交詳細方案。

僱員再培訓局表示，因應《2024年施政報告》提出改革的要求，循四大方向落實一系列改革措施。(僱員再培訓局提供圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡出席活動致辭稱，未來AI應用只會愈來愈重要，巿民要增值自己，料再培訓局可提供協助。他表示，將會考慮將僱員再培訓局改名，冀更精準地描述機構功能。