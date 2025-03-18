北角聖米迦勒小學8學生西安交流團後不適　校長：或同班互相感染

網上有社交平台指，北角聖公會聖米迦勒小學有學生參與內地交流團後感染患病。校長陳裕均接受《香港01》查詢證實事件，稱有8名學生於行程最後一日或返港後，先後出現身體不適，例如發燒或嘔吐等症狀，他們均屬同班，坐旅遊車時位置接近，不排除互相感染，部份學生感染諾如病毒引起的急性胃炎。



聖公會聖米迦勒小學。（網上圖片）

3名學生行程最後一天不適 另5名學生返港後兩日內嘔吐發燒

北角聖公會聖米迦勒小學於本月11日至14日，即上周二至五，安排63名五年級學生，參加「同根同心西安交流活動」。陳裕均指，行程最後一天，有3名學生身體不適，出現嘔吐病症，沒有發燒，另外5名學生則於上周六及日，出現嘔吐及發燒，有家長帶學生到醫院求診，部份學生感染諾如病毒引起的急性腸胃炎，具體感染諾如病毒人數則未有統計。

涉事8學生屬同班 校長有隨團 稱未見食物不潔

陳裕均指，截至今日，8人當中，5人已回校上學，2人則請病假休息。他亦有隨團，指團餐全屬熱食，未見有不潔情況；8名患病的學生均屬同班，坐旅遊車時位置接近，不排除互相感染，其餘跟團學生未見患病，估計事件與團餐無關，料與當地天氣溫差大所致。他形容試過有一天氣溫低於10度，中午則接近20度左右，相信可能令小朋友感不適。

北角聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均稱，學校有8名小學生參加交流團後，先後出現不適。（資料圖片）

陳裕均表示，校方周一已上報衞生署，今日亦發出校內通告，希望釋除家長疑慮，令他們安心，同時交代學校加強防疫情況。近日多間學校的學生參與內地交流團後出現腸胃炎，被問到會否收到家長反映，拒絕日後安排子女參加交流團，他表示，暫未收到，相信家長明白今次屬個別事件。