廈門交流團爆腸胃炎　藍田五邑司徒浩中學6名學生嘔吐腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布再有港生往內地交流團爆腸胃炎。藍田五邑司徒浩中學36名師生在本月13日至15日參加交流團到廈門，期間六名學生自3月14日晚上約9時至翌日早上約7時，陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中五人在當地求醫，全部無需留院。



藍田五邑司徒浩中學36名師生在本月13日至15日參加交流團到廈門，期間六名學生腸胃炎。(中學概覽圖片)

韶關交流團再多3名學生出現腸胃炎徵狀 群組累計增至55人

衞生防護中心表示，早前參與廣東韶關交流團學生出現腸胃炎徵狀的三宗個案群組，中心跟進調查後發現再多三名學生分別於3月7日及9日出現腸胃炎徵狀，受影響人數由早前公布的52名師生增加至55人。當中16人已求醫，其中三人對諾如病毒呈陽性反應。中心會和廣東省當局繼續密切聯繫和作出適當跟進。

廈門城市景觀。（視覺中國）

五邑司徒浩中學6名不適學生一同吃5餐團餐 未有進食其他共同食物

最新一宗涉及藍田五邑司徒浩中學。衞生防護中心正從不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭。初步流行病學調查顯示，所有六名受影響人士除團餐外，並未有進食其他共同食物。他們在3月13日共同吃午餐及晚餐，在14日也一同吃三餐。

由於他們沒有其他出發前在香港的共同暴露史，故此中心現階段未能排除患者可能經進食受污染的食物而感染，已把相關的流行病學調查及食肆的資料通報內地衞生當局。中心亦正安排患者收集糞便樣本作化驗，並已知會教育局相關評估情況。

衞生防護中心表示，因應近期諾如病毒的流行情況，中心已向全港學校發信提供有關急性腸胃炎傳播、預防和控制的健康建議，並已於3月13日舉辦線上會議，向教育局及所有交流團承辦商提供旅程中預防傳染病和食物安全的健康建議，中心會繼續透過有關承辦商向學生、老師及家長提供健康外遊小錦囊。另外，中心已在各邊境管制站加強宣傳教育，提醒市民注意衞生，慎防病毒性腸胃炎。

衞生防護中心指日本近日爆諾如病毒。（Getty）

衞生防護中心：日本台灣近日爆諾如病毒 新加坡腹瀉求診高於去年

衞生防護中心指除內地外，其他香港人的旅遊熱點近日亦出現急性腸胃炎爆發。日本感染性腸胃炎的求診數字在過去數周持續上升，當地近月亦在不同地區發生由諾如病毒引起的大型食物中毒爆發個案；新加坡的腹瀉求診數字亦比去年同期為高；台灣近月的腹瀉求診數字維持在高水平，為近五年同期最高，化驗顯示大部分群組個案由諾如病毒引起。中心提醒市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

中心指病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒。病毒性腸胃炎的主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後一至兩天出現病徵，視乎致病病毒類別，病徵可持續一至十天。