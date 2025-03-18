消委會雙人床褥測試｜海馬牌不滿結果擬法律追究　消委會4點反駁

消委會昨日（17日）最新一期《選擇》月刊，公布雙人床褥的測試報告。結果發現，海馬牌一款極硬設計床褥，在所有測試產品中獲得最低分。海馬牌認為不應以軟硬適中的測試標準，強加於海馬牌的極硬床褥上，保留法律追究權利，正商討會否作出進一步行動。

消委會今日（18日）回應指，已盡量保持樣本之間的一致性，各樣本參考相同歐洲標準測試，又指在實驗室測試時，並無發現樣本有標示「硬」或「特硬」，最後在報告發表前，也提供予生產商參考及作出回應。

該會又指《選擇》月刊文章也強調每人的身型、體重、喜好，以及對床褥軟硬的感覺都有不同，消費者宜親身試睡，再按個人需要及睡眠習慣等，選擇合適的型號。



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海馬牌一款床褥為所有測試產品中最低分

消委會昨日公布雙人床褥的測試結果，當中海馬牌一款床褥「海馬牌 我們的床褥」，建議零售價為2,655元，被評為「非常硬」，總評分3星為所有測試產品中最低。當中仰臥及側臥的承托表現不佳，整體承托表現僅得2.5分。

海馬牌：不應以軟硬適中標準強加於極硬床褥上

海馬牌回應指，消委會的報告不合理，由於該產品的極硬床褥設計，主要針對特殊人群，包括年長者、剛生育完的婦女及腰背有問題的人，又指市面並無極硬床褥的標準，消委會不應用軟硬適中的測試標準，強加於海馬牌的極硬床褥上。

海馬牌強調，旗下產品有軟硬適中的床褥，批評消委會沒有選擇該類型號測試，如有任何誤會，保留法律追究權利。

消委會昨日（17日）最新一期《選擇》月刊，公布雙人床褥的測試報告。（盧翊銘攝）

消委會反駁一︰已盡量保持樣本之間的一致性

消委會今日回應指，設有嚴謹機制，從不同零售點及網上平台，搜羅本港市場最常見的品牌及型號測試。是次雙人床褥測試中，消委會考慮到「中等」及「硬」的型號，較為普遍及受消費者歡迎，因此挑選了各品牌的相關型號作為測試樣本。

為盡量保持樣本之間的一致性，厚度均介乎約7吋至10吋，尺寸約6呎3吋乘4呎半，泡膠床褥樣本則主要選擇以高密度海綿製造的物料。

消委會於去年4月進行市場調查時，參考相關品牌的各款產品資料及宣傳，由於海馬牌相關型號較接近採樣要求，因此納入為是次測試的樣本之一。

反駁二︰實驗室測試時沒發現樣本有標示「硬」或「特硬」

消委會又指，根據生產商網頁的產品廣告聲稱，該床褥樣本的兩面硬度有所不同，一面為「硬」，另一面為「特硬」，然而由於實驗室測試時，並無發現樣本有標示「硬」或「特硬」，因此測試帶有柔軟面層「硬」的一面，而非不帶面層「特硬」的另一面進行測試。

至於最後的測試結果，包括硬度、承托表現及舒適度等表現，已在報告發表前，提供予生產商參考及作出回應。

海馬牌標榜連續35年香港床褥銷量冠軍。（網上圖片）

反駁三︰各樣本參考相同歐洲標準測試

消委會強調，已參考歐洲標準EN1957，量度各樣本的硬度，以及進行耐用測試，各樣本均按照相同標準測試，涵蓋樣本的身體承托表現、舒適度及防火性能等多方面。

反駁四︰《選擇》月刊已強調消費者宜親身試睡

另外《選擇》月刊文章中，也強調每人的身型、體重、喜好，以及對床褥軟硬的感覺都有不同，消費者宜親身試睡，再按個人需要及睡眠習慣等，選擇合適的型號。

消委會又指，將繼續秉持客觀、公正及專業的態度，透過不同產品測試和研究項目，為消費者提供準確及具參考價值的資訊。