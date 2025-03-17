消委會床褥｜SINOMAX承托佳護脊　蓆夢思夠穩定　轉身睡無礙伴侶

床褥可能影響脊椎健康和睡眠質量，消委會今（17日）發布新一期《選擇》月刊，測評市面上14個常見牌子的床褥，有7款都獲得4星評分。當中EMMAS的Adelaide床褥壓力分布最平均，並且腰部承托力最好，較為護脊腰。而身體承托最好的是SINOMAX 的銀離子 ENPOWER®CUBE床褥，能令脊椎保持自然弧度，獲4分評分。



SINOMAX的銀離子 ENPOWER® CUBE床褥。（SINOMAX網站）

SINOMAX承托力最佳 較護脊背

床褥的身體承托程度會影響使用者的背部和脊椎健康，如承托力較差，使用者容易陷入床褥，影響肌肉伸展。消委會調查發現，SINOMAX的銀離子 ENPOWER® CUBE床褥身體承托力較佳，在仰臥和側臥分別有4.5及3.5的評分，整體獲4分。

EMMAS壓力分布最平均

在舒適度方面，消委會測試了不同床褥的點彈性，發現舒達的Omaha、EMMAS的Adelaide及絲漣的PostureCare Optimal床褥對腰部的承托力最好，均獲4分。

另外，EMMAS的Adelaide床褥的壓力分布亦是最平均，有4分整體評分；即床褥較能貼合身體線條，不會對肩臀等部位造成過多壓力。

整體評分：

1. IKEA / VESTERÖY 雙人獨立袋裝彈簧床褥特級承托 / $2499 / 4分

2. SINOMAX / 銀離子 ENPOWER® CUBE床褥 / $6299 / 4分

3. 歐化寶 / Magic 三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥 / $5936 / 4分

4. 舒達 / Omaha / $8960 / 4分

5. 無印良品 / 高密度袋裝彈簧床褥 / $4280 / 4分

6. 蓆夢思 / Goodnight Ayr / $8260 / 4分

7. EMMAS / Adelaide / $4196 / 4分

8. 喜居樂 / 竹纖維天然抗菌超舒適連鎖彈簧床褥 / $2299 / 3.5分

9. 雅蘭 / Morpheus / $5730 / 3.5分

10.金美夢 / 恆溫四季床褥 / $5399 / 3.5分

11. 愛皇健 / 特級護脊健 / $7920 / 3.5分

12. 絲漣 / PostureCare Optimal / $9328 / 3.5分

13. SKYLER / ELITE Mattress / $5460 / 3.5分

14. 海馬牌 / 我們的床褥 / $2655 / 3分



海馬牌和蓆夢思較抗震 不易干擾伴侶

在穩定程度方面，海馬牌我們的床褥及蓆夢思Goodnight Ayr表現最好，獲5分；消委會指，該兩款床褥在雙人模式測試中發出的震動較少，在與他人同睡時，較不會轉身而干擾另一方。

消委會測試的14款床褥中，有5款為袋裝彈簧床褥、6款為連鎖彈簧床褥，3款為泡膠床褥。結果發現袋裝彈簧床褥的整體耐用程度普遍較好，5款中有4款獲5分，1款獲4.5分。

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