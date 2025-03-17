消委會妝前底霜｜16款含香料致敏物質　兩酒精比例高皮膚乾者注意

不少人化妝前都會塗妝前底霜（primer），不過成份有機會致敏，消費者要多加留意。消委會分析37款妝前底霜產品的成份表，發現有16款標示含有香料致敏物質，或有致敏風險。其中The history of Whoo含7種香料致敏成份、SHISEIDO及雪花秀則含6種。



此外，消委會亦發現有6款樣本含有防腐劑氯苯甘醚，包括Charlotte Tilbury、雪花秀等，過往有案例在使用含該成份的粉底後，面部出現濕疹。另外，當中ELIXIR及植村秀shu uemura的酒精成份在配方中佔較高比例，不適合乾性肌膚人士頻密使用。



▼ 6款樣本含有防腐劑氯苯甘醚 ▼



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6款產品含防腐劑 曾有人使用該成份後出現濕疹

不少化妝或護膚品均有防腐劑和抗氧化劑成份，以提高產品的穩定性。消委會發現有6款樣本含有防腐劑氯苯甘醚，包括Charlotte Tilbury、GUERLAIN、IPSA、雪花秀、BOBBI BROWN、YSL。

雖然該物質不會刺激皮膚，亦不屬致敏物質，但曾經有人人使用含該成份的粉底後，面部出現濕疹。另一人塗抹含該成份的面霜後，面部持續出現濕疹，更蔓延至頸部、上胸及上臂。

IPSA含防腐劑氯苯甘醚、BHT以及可干擾內分泌的防曬成份EHMC。（吳綽詩攝）

15款含抗氧化劑BHT 留意眼唇會否泛紅

此外，15款樣本的成份含抗氧化劑BHT，對皮膚和眼睛有潛在刺激反應。消委會提醒，消費者使用後要仔細留意眼唇位置有否出現泛紅或痕癢等情況，萬一有反應宜馬上停用。

其中，IPSA含防腐劑氯苯甘醚、BHT以及可干擾內分泌的防曬成份EHMC。IPSA生產商表示，相關產品配方中EHMC濃度符合歐盟《化妝品條例》的規定上限，BHT濃度亦符合歐盟SCCS建議的安全濃度水平。

The history of Whoo含7種致敏物質

消委會亦發現，21款含有香料，當中16款含有香料致敏物質。當中，The history of Whoo標示含有7種香料致敏物質，是所有樣本之中最多，資生堂SHISHEDO及雪花秀Sulwhasoo含6種香料致敏物質。消委會提醒，容易對香料過敏的人士應避免選用相關產品。

The history of Whoo回應指，產品符合目前本港法例規定。不過，現正重新研發新配方產品，以符合將來歐盟《REACH條例》的最新規定。此外，現時包裝上印有有效期和韓文成份表，為方便本港消費者查閱，該公司現正探討在包裝上標示英文成份列表的可行性，並檢討有效期的標示方式。

▼17款沒有防曬聲稱的妝前底霜樣本 ▼



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ELIXIR及植村秀酒精成份佔比較高 乾皮不應密密用

消委會指，17款樣本顯示含有乙醇、酒精、變性酒精或異丙醇，當中ELIXIR及植村秀shu uemura的酒精成份在配方中佔較高比例，排列於第二位。消委會提醒，酒精濃度較高的化妝品未必適合乾性肌膚人士頻密使用，長時間或重覆接觸或會令皮膚乾燥或出現刺激反應。

除了防曬劑，妝前底霜亦可能含有其他受關注成份，包括可作為潤膚劑、保濕劑或溶劑的環矽氧烷化合物，若廣泛使用最終會釋放到環境之中，可能成為污染的主要源頭。研究發現，12款樣本含上述兩種物質。