消委會網上砌機｜半數商戶指出兼容問題有甩漏　砌機費相差逾3倍

消委會今日（17日）公布新一期《選擇》月刊，調查市面上10間於本港提供網上砌機的商戶，當中包括配置查詢服務、砌機費及售後服務等。當中，有半數商戶在為客戶指出電腦配置的兼容性問題時有遺漏；而基本砌機費可相差逾3倍。



消委會指砌機是因應需求度身訂造的服務，建議下單前問清楚零件和存貨資訊是否足夠、付款方式與交易手續費，送貨及退換產品等安排細節。（資料圖片）

現時不少市民會考慮於網上選購零件自行組裝電腦（俗稱「砌機」），消委會實測10間可提供網上砌機的商戶，分別為2000Fun、正都電腦、中田、法奧、未來科技、珍寳電腦、飛馬電腦、SE Computer Limited、香港終端及環球電腦，結果顯示整體表現不俗。

至於在電腦配置查詢實測方面，部份則未能完全指出，有「甩漏」情況。消委會實測將3組自選的電腦配置發送給每間商戶作出查詢，該3組配置實際上合共有7類兼容性問題，均由商戶有售以及具備相同關鍵規格的零件組成。有半數商戶在指出電腦配置的兼容性問題上有遺漏。

▼ 電腦配置查詢測試▼



成功指出7類兼容性問題商戶：

1. 2000Fun

2. 正都電腦

3. 法奧

4. 珍寳電腦

5. 環球電腦



有遺漏者：

1. 中田 / 未指出中央處理器無内置顯示且配置亦無獨立顯示卡

2. 未來科技 / 未指出主機板不支援2個或以上的M2固態硬碟，以及中央處理器欠散熱風扇

3. 飛馬電腦 / 未指出中央處理器類型與主機板的晶片組不符

4. SE Computer Limited / 未指出主機板不支援2個或以上的M2固態硬碟

5. 香港終端 / 未指出央處理器類型與主機板的晶片組不符



中田回覆稱因客服人員一時大意故遺漏問題；香港終端則回應消委會稱近日查詢較多，故收到查詢之際無立刻提出問題，已提醒有關職員應該同時指出所有問題。惟消委會曾再以有兼容問題的配置，向香港終端查詢，以確認是否可組裝，客服人員仍回答該機構「可以」。

3間網頁未清楚列出庫存情況 易致購入缺貨品

消委會認為商戶網站對庫存的表述亦有待改善。調查發現，有3間商戶的砌機頁面內未列出庫存情況，分別為正都電腦、法奧及香港終端。消委會指此舉容易導致消費者購入缺貨產品。

▼商戶砌機頁面呈現庫存的方式▼



1. 砌機頁面中清楚列出庫存：2000Fun、中田、未來科技、飛馬電腦、SE Computer Limited、環球電腦

2. 以訂購按鈕反映缺貨：珍寶電腦

3. 只在砌機頁面外列出庫存：正都電腦

4. 砌機頁面及其他版面均未完整列出庫存：法奧、香港終端



法奧就此回應消委會，稱正更新公司網站，日後將提供庫存資料。

消委會表示10間商戶皆提供專人砌機服務，惟砌機費價差最高逾3倍。（資料圖片/陳錦洪攝）

基本砌機費相差逾3倍 最貴收350元

另外，消委會發現商戶最基本的砌機費差價高逾3倍。消委會表示10間商戶皆提供專人砌機服務，惟砌機費價格不一。在提供同樣的砌機服務下，除了未來科技免費，最便宜的是香港終端，費用為80元；最貴的是SE Computer Limited，費用為350元，價格相差3倍。

消委會促商戶應該改善現時的砌機頁面，預防客戶加入不兼容硬件；以清晰透明的方式呈現庫存狀態；送貨后給予消費者合理的時間機場檢查及測試電腦，

對於消費者，消委會指，砌機是因應需求度身訂造的服務，建議下單前問清楚零件和存貨資訊是否足夠、付款方式與交易手續費，送貨及退換產品等安排細節，收貨後可錄影開箱過程及檢查零件損壞否等等。