平機會辦《種族多元共融僱主約章》中小企簽署儀式　14間企業簽署

平機會今日（18日）舉行《種族多元共融僱主約章》簽署儀式，歡迎中小企可持續發展學會旗下14間企業會員加入成為簽署機構。它們將會聯同其餘500多間已簽署的機構，一同承諾推動種族多元共融工作間。



平機會同時公布了第二輪《約章》進階版年度問卷的結果，報告顯示回應的機構在招聘過程中對預防種族偏見、種族多元共融的意識有顯著的提升。



平機會今日（18日）舉行《種族多元共融僱主約章》簽署儀式，歡迎中小企可持續發展學會旗下14間企業會員加入成為簽署機構。（平機會提供）

平機會主席林美秀指，樂見越來越多中小企積極採取措施，為不同種族及族裔背景的人士創造種族共融的工作環境。中小企僱用了超過120萬名員工，是香港的經濟支柱。因此，要培育多元文化的勞動人口，推動香港成為真正多元共融的社會，有賴中小企的支持。

此次簽署《約章》的14間公司均為中小企可持續發展學會的會員。在典禮上，3間新簽署《約章》的公司 — 皇冠爐具（集團）有限公司、日本命力健康食品有限公司及富安集團有限公司，分享他們透過社會參與活動及招聘措施推動種族平等的經驗。

在典禮上，3間新簽署《約章》的公司分享他們透過社會參與活動及招聘措施推動種族平等的經驗。（平機會提供）

14間簽署平機會《種族多元共融僱主約章》的中小企：

1. 富安集團有限公司



2. 日本命力健康食品有限公司



3. 皇冠爐具（集團）有限公司



4. 泗和棧石油工程有限公司



5. 施特偉科技(中國)有限公司



6. 匠髮廊



7. 潛水歷險會有限公司



8. 正昌科技（集團）有限公司



9. 輝煌復康產品製造有限公司



10. 超敏科技有限公司



11. 樂巨人有限公司



12. 信山實業有限公司



13. 宏才拓展有限公司



14. 潤晉設計及建築有限公司



平機會同時公布了第二輪《約章》進階版年度問卷的結果。機構在簽署《約章》後，會獲邀填報問卷，詳述它們推行的種族多元共融政策及措施的資料。第一輪問卷調查收到29間機構回應，報告已於2023年發布。這一次問卷調查則有42間機構回應，結果已彙編成摘要報告。

這次報告的其中一個重點，是填報問卷的中小企比例大幅增加，從上一輪的5間增加到13間，反映即使是規模較小的企業及機構，亦有能力並願意實施促進種族就業平等的措施及政策。

報告亦顯示，回應的機構在招聘過程中對預防種族偏見、種族多元共融的意識有顯著的提升。此外，48%的回應機構有為少數群體提供實習機會及師友計劃，當中包括中小企。相比之下，上一輪調查中僅有5%的回應機構提供類似計劃。

對於報告結果，林美秀形容「情況令人鼓舞」，表示結果反映香港越來越多僱主實施政策及措施以推動種族平等。而這一輪年度問卷調查令平機會得以了解不同規模的機構所採取的政策及良好常規。