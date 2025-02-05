平機會透過體驗式學習活動培養青年大使的多元共融精神

踏入蛇年，我祝願各位市民新春大吉，萬事如意！新年象徵新的開始，由平機會舉辦的「平等機會青年大使計劃2024/25」已正式展開，未來數月，一眾青年大使將會參與一系列的體驗式學習活動，除了可加強他們對平等機會的認識外，更為他們注入動力，精神抖擻地邁向新的一年。

年輕人是社會的未來領袖，要讓他們發揮潛能，必須建立一個享有平等機會的社會環境，並在青年之間推廣多元共融的價值。有見及此，平機會推出「平等機會青年大使計劃」，希望藉此提升大專學生對平等機會的認識，並培養他們多元共融的精神。2024/25學年計劃的第一個活動已在1月25日舉行，我與兩位平機會委員亦出席了是次迎新聚會，為他們加油打氣。我們還邀請了多位前青年大使到場，分享他們參加計劃的收穫。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



由平機會舉辦的「平等機會青年大使計劃2024/25」已正式展開，第一個活動已在1月25日舉行。

計劃旨在提升青年大使對平等機會的認識

為了向青年推廣平等機會和多元共融的價值，並將對平等機會抱有熱誠的年輕一羣凝聚在一起，平機會分別在2022/23及2023/24學年舉辦了「平等機會青年大使計劃」。由於計劃反應良好，平機會遂在2024/25學年繼續舉辦此計劃，以延續計劃的效應，並向青年宣揚平等、多元和共融的信息。

今屆計劃我們共收到接近200個申請，最終評審團選出了50位大專學生成為平等機會青年大使，他們分別來自14間院校。我們除了在迎新聚會介紹平機會的工作及現行的反歧視條例外，在未來的5個月，將會安排多個體驗式學習活動及培訓讓青年大使參與。

平機會邀請了前平等機會青年大使在迎新聚會中，分享他們參加「平等機會青年大使計劃」的收穫。

這些活動包括：與殘疾人士一起做運動，學習成為視障及聽障人士的領跑員；參加反性騷擾工作坊，學習如何預防性騷擾；參觀企業，以了解在工作間實施平等、多元和共融政策的好處；參加社區多元文化之旅，透過參觀宗教建築物和社區著名地標，以及品嚐不同地方的傳統食品，體驗本地和少數族裔的文化特色；以及親身體驗成為輪椅使用者及其照顧者，以理解無障礙環境的重要性。我們相信青年大使完成這個計劃後，對平等機會的認識定會有所提升。

平等機會青年大使透過破冰遊戲互相認識。

平機會為青年大使提供反性騷擾培訓

此外，為了增加青年大使對反性騷擾的認識，他們在參與以實體形式進行的反性騷擾工作坊後，還要完成防止校園性騷擾的網上課程，以鞏固他們學到的知識。隨後，青年大使更需要籌劃反性騷擾宣傳活動，推廣互相尊重、安全、零騷擾的校園。我們希望通過培訓和策劃活動的過程，提高青年大使對預防性騷擾的敏感度，並期望他們能成為「積極旁觀者」，協助預防性騷擾事件的發生。

青年人不僅充滿活力，還具有創造力和改變社會的力量。我們希望透過「平等機會青年大使計劃」，凝聚一羣對平等共融有強烈信念和具正向思維的青年，並透過他們建立的網絡，將平等機會和多元共融等價值傳揚至社會不同角落，共同建設一個更平等、更關愛共融的香港。