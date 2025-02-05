平機會透過體驗式學習活動培養青年大使的多元共融精神

撰文：來稿
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踏入蛇年，我祝願各位市民新春大吉，萬事如意！新年象徵新的開始，由平機會舉辦的「平等機會青年大使計劃2024/25」已正式展開，未來數月，一眾青年大使將會參與一系列的體驗式學習活動，除了可加強他們對平等機會的認識外，更為他們注入動力，精神抖擻地邁向新的一年。
年輕人是社會的未來領袖，要讓他們發揮潛能，必須建立一個享有平等機會的社會環境，並在青年之間推廣多元共融的價值。有見及此，平機會推出「平等機會青年大使計劃」，希望藉此提升大專學生對平等機會的認識，並培養他們多元共融的精神。2024/25學年計劃的第一個活動已在1月25日舉行，我與兩位平機會委員亦出席了是次迎新聚會，為他們加油打氣。我們還邀請了多位前青年大使到場，分享他們參加計劃的收穫。

撰文：平等機會委員會主席林美秀

由平機會舉辦的「平等機會青年大使計劃2024/25」已正式展開，第一個活動已在1月25日舉行。

計劃旨在提升青年大使對平等機會的認識

為了向青年推廣平等機會和多元共融的價值，並將對平等機會抱有熱誠的年輕一羣凝聚在一起，平機會分別在2022/23及2023/24學年舉辦了「平等機會青年大使計劃」。由於計劃反應良好，平機會遂在2024/25學年繼續舉辦此計劃，以延續計劃的效應，並向青年宣揚平等、多元和共融的信息。

今屆計劃我們共收到接近200個申請，最終評審團選出了50位大專學生成為平等機會青年大使，他們分別來自14間院校。我們除了在迎新聚會介紹平機會的工作及現行的反歧視條例外，在未來的5個月，將會安排多個體驗式學習活動及培訓讓青年大使參與。

平機會邀請了前平等機會青年大使在迎新聚會中，分享他們參加「平等機會青年大使計劃」的收穫。

這些活動包括：與殘疾人士一起做運動，學習成為視障及聽障人士的領跑員；參加反性騷擾工作坊，學習如何預防性騷擾；參觀企業，以了解在工作間實施平等、多元和共融政策的好處；參加社區多元文化之旅，透過參觀宗教建築物和社區著名地標，以及品嚐不同地方的傳統食品，體驗本地和少數族裔的文化特色；以及親身體驗成為輪椅使用者及其照顧者，以理解無障礙環境的重要性。我們相信青年大使完成這個計劃後，對平等機會的認識定會有所提升。

平等機會青年大使透過破冰遊戲互相認識。

平機會為青年大使提供反性騷擾培訓

此外，為了增加青年大使對反性騷擾的認識，他們在參與以實體形式進行的反性騷擾工作坊後，還要完成防止校園性騷擾的網上課程，以鞏固他們學到的知識。隨後，青年大使更需要籌劃反性騷擾宣傳活動，推廣互相尊重、安全、零騷擾的校園。我們希望通過培訓和策劃活動的過程，提高青年大使對預防性騷擾的敏感度，並期望他們能成為「積極旁觀者」，協助預防性騷擾事件的發生。

青年人不僅充滿活力，還具有創造力和改變社會的力量。我們希望透過「平等機會青年大使計劃」，凝聚一羣對平等共融有強烈信念和具正向思維的青年，並透過他們建立的網絡，將平等機會和多元共融等價值傳揚至社會不同角落，共同建設一個更平等、更關愛共融的香港。

騷擾者及其僱主需為違法的職場性騷擾行為負責向服務提供者作出性騷擾是違法行為平機會推出約章及嘉許計劃　推動僱主建立種族多元共融工作間平機會招募青年大使　向大專生推廣平等、共融及反性騷擾信息平機會舉辦招聘會　為不同種族人士提供就業機會消除偏見　無分族裔
平機會