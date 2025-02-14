平機會推出計劃資助機構舉辦活動提高市民對反歧視的認識
為了提高大眾對香港反歧視法例的認識，平機會推出「平等機會社會參與資助計劃」，希望透過計劃資助合資格的機構舉辦教育性活動，促進不同性別、傷健、有家庭崗位及不同種族人士的平等與共融。2025-26年度的資助計劃現已接受申請，每項計劃最高資助額為15萬港元，有興趣申請的機構可於2025年3月31日或之前把申請書遞交予平機會。
撰文：平等機會委員會主席林美秀
機構可申請資助舉辦推廣平等機會的活動
「平等機會社會參與資助計劃」旨在鼓勵非牟利機構、慈善組織和學校等舉辦教育性活動，提高大眾對平機會執行的四條反歧視條例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》的認識，以及推廣平等機會和多元共融的價值。
2025-26年度資助計劃分為「一般項目」和「專題項目」兩個類別，最高資助額分別為10 萬港元及15萬港元。「專題項目」類別涵蓋四個特定主題：（一）防止工作場所性騷擾、（二）推廣產品、服務和／或環境方面的無障礙及通用設計、（三）推廣對家庭崗位及／或家庭友善／哺乳友善僱傭措施的關注；及（四）促進教育及／或就業的種族共融，聚焦推廣大眾關心特定的平等機會議題。至於「一般項目」類別則適用於提高大眾對反歧視條例的認識，以及推廣性別平等、傷健平等和共融、家庭崗位平等及／或種族平等和共融信息的計劃。
社會參與資助計劃20多年來資助過千個活動
「平等機會社會參與資助計劃」多年來資助了不同機構舉辦超過1 260項活動。這些獲資助的活動包括多個全港性的宣傳活動，並以推廣平等、多元和共融，以及加深市民認識四條反歧視條例為目標。
在推廣傷健共融方面，其中一個活動是由香港盲人輔導會視聽障人士資源中心舉辦的「視聽障車車」。資源中心在去年11月底至12初，安排宣傳車走訪香港不同地點，向公眾介紹視聽障的資訊。宣傳車設有展覽，讓參觀者了解何謂視聽障、如何與視聽障人士有效溝通，以及《殘疾歧視條例》的保障。宣傳車亦融入互動元素，讓參加者體驗視聽障人士各方面的感受、與視聽障氣球師互動，以及認識視聽障人士的重要溝通工具 —— 觸感手語。
在推廣公眾關注有家庭崗位人士方面，平機會資助了由領航者生涯規劃發展有限公司舉辦的「照顧者心聲故事分享計劃2022-2023」。該計劃旨在呼籲大眾肯定照顧者對社會的貢獻，並關注照顧者面對的困難，進而攜手建立互助的社區及家庭友善的職場文化。主辦單位透過計劃收集和分享照顧者的故事，讓更多人關注照顧者的情況和需要。在收到的參選作品中，主辦單位挑選了五個入圍的照顧者故事，然後製作成短片，並於網上發布，供公眾選舉「我最喜愛照顧者故事」。最後照顧者翟佩茵的故事奪得「我最喜愛的照顧者故事」。
翟佩茵的女兒患有罕見病，需要定期到醫院覆診。由於前僱主的不理解，她毅然辭去已任職15年的工作。慶幸現在的僱主體諒佩茵的情況，令她可以兼顧照顧女兒和工作，更能參與醫院義工工作和擔任特殊幼兒中心家長會幹事，支持更多同路人。佩茵表示，缺乏社區支持及家庭友善措施，加上旁人的歧視眼光和不理解，這些因素都減低了她帶女兒出外的意欲。佩茵認為，照顧者的角色常被社會低估，她希望得到大眾的肯定和支持，因為照顧者在家庭以至社會整體都擔當着重要的崗位。
平機會舉行簡介會講解申請資助的詳情
為了讓有興趣申請資助的機構了解「平等機會社會參與資助計劃」的申請方法和要求，以及資助和執行準則，平機會將於2月21日（星期五）及2月25日（星期二）在辦事處舉辦兩場簡介會，歡迎各團體報名參加。有關申請資助計劃及簡介會的詳情，請參閱平機會網頁。