平機會推出計劃資助機構舉辦活動提高市民對反歧視的認識

為了提高大眾對香港反歧視法例的認識，平機會推出「平等機會社會參與資助計劃」，希望透過計劃資助合資格的機構舉辦教育性活動，促進不同性別、傷健、有家庭崗位及不同種族人士的平等與共融。2025-26年度的資助計劃現已接受申請，每項計劃最高資助額為15萬港元，有興趣申請的機構可於2025年3月31日或之前把申請書遞交予平機會。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會資助的其中一個推廣公眾關注有家庭崗位人士的活動是由領航者生涯規劃發展有限公司舉辦的「照顧者心聲故事分享計劃2022-2023」。經公眾選舉，照顧者翟佩茵的故事奪得「我最喜愛的照顧者故事」。

機構可申請資助舉辦推廣平等機會的活動

「平等機會社會參與資助計劃」旨在鼓勵非牟利機構、慈善組織和學校等舉辦教育性活動，提高大眾對平機會執行的四條反歧視條例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》的認識，以及推廣平等機會和多元共融的價值。

2025-26年度資助計劃分為「一般項目」和「專題項目」兩個類別，最高資助額分別為10 萬港元及15萬港元。「專題項目」類別涵蓋四個特定主題：（一）防止工作場所性騷擾、（二）推廣產品、服務和／或環境方面的無障礙及通用設計、（三）推廣對家庭崗位及／或家庭友善／哺乳友善僱傭措施的關注；及（四）促進教育及／或就業的種族共融，聚焦推廣大眾關心特定的平等機會議題。至於「一般項目」類別則適用於提高大眾對反歧視條例的認識，以及推廣性別平等、傷健平等和共融、家庭崗位平等及／或種族平等和共融信息的計劃。

平機會資助的其中一個推廣傷健共融的活動是由香港盲人輔導會視聽障人士資源中心舉辦的「視聽障車車」。宣傳車設有展覽，讓參觀者了解何謂視聽障、如何與視聽障人士有效溝通，以及《殘疾歧視條例》的保障。

社會參與資助計劃20多年來資助過千個活動

「平等機會社會參與資助計劃」多年來資助了不同機構舉辦超過1 260項活動。這些獲資助的活動包括多個全港性的宣傳活動，並以推廣平等、多元和共融，以及加深市民認識四條反歧視條例為目標。

在推廣傷健共融方面，其中一個活動是由香港盲人輔導會視聽障人士資源中心舉辦的「視聽障車車」。資源中心在去年11月底至12初，安排宣傳車走訪香港不同地點，向公眾介紹視聽障的資訊。宣傳車設有展覽，讓參觀者了解何謂視聽障、如何與視聽障人士有效溝通，以及《殘疾歧視條例》的保障。宣傳車亦融入互動元素，讓參加者體驗視聽障人士各方面的感受、與視聽障氣球師互動，以及認識視聽障人士的重要溝通工具 —— 觸感手語。

平機會資助的其中一個推廣傷健共融的活動是由香港盲人輔導會視聽障人士資源中心舉辦的「視聽障車車」。宣傳車融入互動元素，讓參加者體驗視聽障人士各方面的感受及認識觸感手語。

在推廣公眾關注有家庭崗位人士方面，平機會資助了由領航者生涯規劃發展有限公司舉辦的「照顧者心聲故事分享計劃2022-2023」。該計劃旨在呼籲大眾肯定照顧者對社會的貢獻，並關注照顧者面對的困難，進而攜手建立互助的社區及家庭友善的職場文化。主辦單位透過計劃收集和分享照顧者的故事，讓更多人關注照顧者的情況和需要。在收到的參選作品中，主辦單位挑選了五個入圍的照顧者故事，然後製作成短片，並於網上發布，供公眾選舉「我最喜愛照顧者故事」。最後照顧者翟佩茵的故事奪得「我最喜愛的照顧者故事」。

翟佩茵的女兒患有罕見病，需要定期到醫院覆診。由於前僱主的不理解，她毅然辭去已任職15年的工作。慶幸現在的僱主體諒佩茵的情況，令她可以兼顧照顧女兒和工作，更能參與醫院義工工作和擔任特殊幼兒中心家長會幹事，支持更多同路人。佩茵表示，缺乏社區支持及家庭友善措施，加上旁人的歧視眼光和不理解，這些因素都減低了她帶女兒出外的意欲。佩茵認為，照顧者的角色常被社會低估，她希望得到大眾的肯定和支持，因為照顧者在家庭以至社會整體都擔當着重要的崗位。

平機會資助的其中一個推廣公眾關注有家庭崗位人士的活動是由領航者生涯規劃發展有限公司舉辦的「照顧者心聲故事分享計劃2022-2023」。奪得「我最喜愛的照顧者故事」的照顧者翟佩茵表示，希望得到大眾的肯定和支持，因為照顧者在家庭以至社會整體都擔當着重要的崗位。

平機會舉行簡介會講解申請資助的詳情

為了讓有興趣申請資助的機構了解「平等機會社會參與資助計劃」的申請方法和要求，以及資助和執行準則，平機會將於2月21日（星期五）及2月25日（星期二）在辦事處舉辦兩場簡介會，歡迎各團體報名參加。有關申請資助計劃及簡介會的詳情，請參閱平機會網頁。