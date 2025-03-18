新界東北發展區餘下住戶5月起遷出　部份或先遷出再等上安置屋邨

古洞北／粉嶺北（新界東北）新發展區餘下階段首批受影響住戶原定去年9月遷離，政府其後將遷出限期延至不早於今年3月底。發展局今晚（18日）在社交媒體表示，經檢視最新情況，為免工程再被延誤而影響公屋建屋量和北環線工程，餘下住戶須分批於今年5月及11月遷出。政府呼籲相關住戶盡早聯絡地政總署，以趕及在遷出限期前完成資格審核。



發展局表示，部份合資格住戶或須在專用安置屋邨入伙前遷離，政府會繼續運用現有公營租住房屋，為他們提供租住單位作過渡安置安排。



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合資格住戶可選擇以下安置補償選項：

- 申領現金特惠補償；或

- 申請「上樓」（包括 (i) 通過「全面經濟狀況審查」入住房委會公屋；或 (ii)「免經濟狀況審查」入住房協專用安置屋邨）。



遷出安排的最新資訊。（發展局圖片）

粉嶺百和路專用安置屋邨最快第4季才入伙 出售單位4月底開售

選擇專用安置屋邨的住戶需留意，洪水橋專用安置屋邨的出租單位今個月起陸續入伙，而出售單位已於去年11月入伙。至於粉嶺百和路專用安置屋邨，由於更換總承建商會推遲入伙時間，目前預計出租單位最早於今年第4季入伙，而出售單位將於今年4月底開售（同時進行洪水橋專用安置屋邨第2輪銷售），爭取明年首季入伙。

選擇入住租住單位的住戶，地政總署及房協會繼續以「流水作業」方式處理申請。至於選擇入住出售單位的住戶，由於每次銷售須在限期內完成，政府呼籲他們及早行動，在兩個屋邨下次4月底開售前盡快完成審核並確認資格。

約220個住戶仍未接受資格審核或交齊文件

受影響住戶的安置補償事宜方面，在約1,070個受影響住戶中，約640個（近6成）申請已經完成處理（當中約410個合資格住戶已「上樓」或獲特惠補償；約230個不合資格，原因包括在港擁有住宅物業、為現有公屋租戶、於凍結登記後才遷入新發展區範圍等）；約210宗申請正積極處理中；約220個住戶仍未接受資格審核或交齊文件。

發展局再次呼籲該220個仍未接受資格審核或交齊文件的住戶，盡快聯絡地政總署進行資格審核，使部門可在住戶遷出限期前及時完成處理安置補償申請。

發展局表示，部份合資格住戶或須在專用安置屋邨入伙前遷離，政府會繼續運用現有公營租住房屋，為他們提供租住單位作過渡安置安排。政府會在專用安置屋邨項目開售或開始編配時，邀請仍居於過渡單位的合資格住戶申請認購或租住專用安置屋邨單位，住戶亦可選擇留在過渡單位成為正式租戶。

地政總署會聯絡個別住戶，通知他們最新遷出限期，並派發傳單供居民參閱，同時亦會繼續嘗試接觸未完成資格審核的住戶。政府委聘的社區聯絡隊亦會繼續與住戶保持聯繫，提供最新資訊。就安置補償事宜，住戶可致電地政總署（電話：3529 2415）查詢。住戶亦可以在以下地點索取傳單及參閱標示遷出限期的地圖：

1. 粉嶺北新發展區社區聯絡服務中心——新界上水新樂街36A閣樓後座



2. 古洞北新發展區社區聯絡服務中心——新界古洞青山公路古洞段25號

