古洞北新街市造價7.9億議員認為較貴　關注北上消費潮下成本效益

古洞北新發展區計劃興建一個新街市，造價接近7.9億元。今日（8日）立法會財務委員會上，不少議員認為造價較貴，亦有議員聚焦營運成本效益，包括如何增加人流。



「北部都會區」和「明日大嶼願景」下交椅洲人工島是未來土地供應的主要來源。圖為古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

何君堯促改革思想 勿用「搵笨價」比較

立法會議員何君堯表示對街市有很大意見，認為7億多元的造價，每平方米達到3萬多元，但功能並非特別多。「我希望政要改革思想，你用返以前畀人搵笨，又貴，用嗰啲參數嚟比較，搵笨嘅價錢對搵笨嘅價錢，我覺得呢個思想係唔啱嘅。」

環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，每項工程都有它的獨特性，今次項目位於新發展區，附近未有水電、道路，這些均會影響成本和時間。

立法會議員吳傑莊關注140個店舖，除開每個建築成本過百萬元，問能否有信心回本。黃淑嫻指此計法未必全面反映，因為還有基建工程、綠化和公共通道等項目。立法會議員馬逢國追問，有否其他項目的建築成本可比較，黃淑嫻回應指古洞北新街市每平方米造價3.33萬元，低於天水圍街市4.18萬元和將軍澳街市3.42萬元。

古洞北新街市構想圖。（建築署文件）

蘇長荣關注便利性 黃淑嫻：附近人口13萬

立法會議員蘇長荣認為，政府設計時漠視市民北上消費的趨勢，認為可分為兩個細規模的街市，最重要讓更多居民容易到達，否則結果可能居民寧願北上購物。

黃淑嫻回應說，街市鄰近有很多公私營房屋項目，人口約有13萬，希望連同其他建設帶動客人，令街市和其他街市相對有競爭力。

+ 3

暫未能評估租金水平

經民聯立法會議員陸瀚民關注4,240萬元經常性開支，問有否研究未來收入，能否做到收支平衡。黃淑嫻表示，收入來源是攤檔租金和用者自付的冷氣費，而租金要評估多個因素，因此暫時未能提供。