古洞北／粉嶺北發展區受影響居民 料10月可申百和路安置屋邨單位
撰文：蕭通
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發展局周三 (7日) 晚上連同地政總署及土木工程拓展署的代表，應邀出席古洞北及粉嶺北新發展區工作小組交流會議，向受影響居民介紹粉嶺百和路專用安置屋邨的最新進度，稱房協預計將於10月開始接受出租單位的編配申請。
經濟困難戶可申特惠租金
發展局在其社交專頁發帖稱，政府會按「以人為本」的方針，彈性處理獲編配單位的合資格住戶的遷出安排，盡量協助居民無縫遷入專用安置屋邨。對於入住租住單位而有經濟困難的住戶，房協將設特惠租金安排供有關居民申請。
與會代表又稱，政府將繼續與居民保持溝通，周四（8日）起會透過社區聯絡服務隊向居民派發簡介單張，助他們掌握有關專用安置屋邨的最新安排，以及不同的安置選項。
居民亦可到古洞北及粉嶺北新發展區社區聯絡中心，以及北區民政事務處索取簡介單張，又或於古洞北 / 粉嶺北新發展區網站下載。
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