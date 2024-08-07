古洞北／粉嶺北發展區受影響居民　料10月可申百和路安置屋邨單位

發展局周三 (7日) 晚上連同地政總署及土木工程拓展署的代表，應邀出席古洞北及粉嶺北新發展區工作小組交流會議，向受影響居民介紹粉嶺百和路專用安置屋邨的最新進度，稱房協預計將於10月開始接受出租單位的編配申請。



2024年8月7日，發展局連同地政總署及土木工程拓展署的代表，應邀出席古洞北及粉嶺北新發展區工作小組交流會議。（發展局Facebook圖片）

經濟困難戶可申特惠租金

發展局在其社交專頁發帖稱，政府會按「以人為本」的方針，彈性處理獲編配單位的合資格住戶的遷出安排，盡量協助居民無縫遷入專用安置屋邨。對於入住租住單位而有經濟困難的住戶，房協將設特惠租金安排供有關居民申請。

與會代表又稱，政府將繼續與居民保持溝通，周四（8日）起會透過社區聯絡服務隊向居民派發簡介單張，助他們掌握有關專用安置屋邨的最新安排，以及不同的安置選項。

「北部都會區」和「明日大嶼願景」下交椅洲人工島是未來土地供應的主要來源。圖為古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

居民亦可到古洞北及粉嶺北新發展區社區聯絡中心，以及北區民政事務處索取簡介單張，又或於古洞北 / 粉嶺北新發展區網站下載。