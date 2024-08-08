古洞北村民指安置屋邨趕不及遷出期限前入伙　發展局：會彈性配合

古洞北位於「北部都會區」將被發展，地政總署在今年6月公布收回土地，要求村民於9月底之前停止使用現居土地，20多名村民今日（8日）到房屋協會請願，就安置方案一人遞一信查詢。村民表示，粉嶺百和路「專用安置屋邨」最新預計2025年第一季入伙，未能趕及遷出期限入伙。



發展局表示，房協預計10月 開始接受專用安置屋邨出租單位的編配申請，政府會按「以人為本」的方針，彈性處理獲編配單位的合資格住户的遷出安排，盡量協助居民無縫遷入專用安置屋邨。古洞北專用安置屋邨預計2027年才落成，房協稱會以房協或房委會現有租住屋邨單位作過渡房屋安排。



「古洞北受新發展影響村民聯盟」今（8日）20多名居民到房協營運總部，就安置方案一人遞一信表達訴求，由房協職員接下。（吳綽詩攝）

要求9月尾遷出 惟專用安置屋邨下年首季才入伙

「古洞北受新發展影響村民聯盟」今（8日）20多名居民到房協營運總部，就安置方案一人遞一信表達訴求，由房協職員接收。

地政總署於6月公布收回土地，要求村民於9月底前停用現居土地。村民代表蘇小姐表示，昨晚發展局首席助理秘書長莊敏婷等人入村交代「百和路專用安置屋邨」方案，惟今年10月才開始接受申請，且預計下年第一季才入伙，有村民為此感到擔憂，「興建速度不及搬遷日期快」，距離遷拆日期只剩一個月多卻未有去向。

根據發展局昨晚向村民派發的資訊，百和路屋邨按不同大小租金，介乎3,991元到8,550元，蘇小姐表示除開每平方米約租180，比上水區最近落成的寶石湖村貴近三倍。另一名村民補充道，雖然資助出租單位有510個，但是「12個（被發展）地方一齊排隊」，擔心能否容納得到。

蘇指百和路屋邨單位以「先到先得」方式處理，如果未能中籤，居民會否無處可去？她表示，希望房協重新檢討專用安置屋邨的租金，並將補償金額轉移到租金部分，以減輕村民的租金壓力。

村民代表蘇小姐指，專用安置屋邨的價單、平面圖及示範單位等都未有公布，質疑在未有任何實質資料下，相關部門將如何彈性處理。（吳綽詩攝）

根據房協向居民發放資訊，獲編配百和路單位的合資格住戶，會按「以人為本」方針彈性處理遷出時間，盡量協助居民無縫遷入；古洞北專用安置屋邨預計2027年才落成，房協指會以房協或房委會現有租住屋邨單位作過渡房屋安排。

不過，蘇小姐指專用安置屋邨的價單、平面圖及示範單位等未有公布，因此令村民難以選擇搬遷或賠償方案，她質疑在未有任何實質資料下，相關部門將如何彈性處理。

近80歲的賴太太需要女兒同住照顧，惟因賠償規例而未能與女兒一同安置。（吳綽詩攝）

村內老人家靠鄰里照顧 希望集體安置

蘇小姐表示，古洞居民多為老人家，依靠鄰里互相照顧，因此希望集體安置到同一條屋邨。她舉例有時他們的子女外出工作，鄰居都會邀請他們一起吃飯。

她又補充，有年長居民甚至因賠償規例而未能與女兒一同安置。近80歲的賴太有多處痛症、不時暈眩，平時需要女兒陪同到醫院。惟賴女兒因為入息高於入住公屋資格，而要申請專用安置屋邨。但根據專用安置屋邨賠償指引，只有賴女兒自己合資格申請專用安置屋邨，因此賴太不能跟隨女兒，要被安排上公屋，不能同住。

蘇小姐表示，就算是過渡性房屋，村民仍意願集中安置於上水同一屋邨，繼續維持深厚鄰里情，好讓長者得到照顧。她又指希望相關部門「人性化」地正視居民困境，在8月內到村內會見村民，並解答村民問題，以尋求共識。