工務工程半數須用金屬棚　工權會歡迎指引　業界憂竹棚工人失飯碗

發展局要求，在新批出的公務工程招標項目中，至少一半須使用金屬棚架，提升工地安全。港九搭棚同敬工會理事長何炳德批評，當局事前沒有諮詢業界，又擔心本地無足夠金屬棚工人，令政府有藉口輸入更多外勞，導致本地勞工失去工作。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則歡迎措施，認為金屬棚架較難拆除連墻器，比竹棚安全；她呼籲政府盡快培訓金屬棚架工人。



發展局近日在工務工程新標書加入新要求，在新批出的公務工程招標項目中，至少一半須使用金屬棚架。何炳德指，政府並無就此事先諮詢業界，令他感到震驚。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，政府推出相關措施是未審先判，讓外界誤以為是竹棚不安全。（資料圖片）

若再提升金屬棚比例 憂本地工人不足 政府藉機輸入更多外勞

他指，啟德有建築地盤於去年發生棚架倒塌，惟業界普遍認為與有人剪斷連墻器有關，並非是竹棚不安全。他認為政府推出措施是未審先判，讓外界誤以為竹棚不安全。

何表示，現時香港約有4000竹棚工人，負責全港超過八成的工程項目，而金屬棚工人有約1萬，負責另外不足兩成的項目。他擔憂如當局未來再度提高使用金屬的比例，本地工人或未能應付需求，令政府有藉口輸入更多外勞，導致不少本地勞工失去「飯碗」。他又指，由於金屬棚架較竹重超過3倍，部分年紀較大的工人或因勞損而提早退休。

何又指出，金屬棚架成本則較竹棚貴2至3倍，可能對部分需自行籌資維修的大廈住戶構成負擔。另外，由於金屬棚佔地空間大，而部分樓宇地方狹窄，或需預先裁剪棚架組件再運入工地，相反竹棚則可即時裁剪。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文希望政府向工人提供協助，儘快培訓更多金屬棚人才，並呼籲工人慢慢轉型。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

工權會促政府加快培訓 安排工人逐步轉型

另一方面，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則歡迎措施。她指，每年香港都有竹棚發生意外，故一直尋求其他取締方法。她認為，金屬棚架的連墻器較難被拆除，加上金屬較竹穩固，亦要求工人預先設計好棚架組件，比竹棚更安全。她希望政府向工人提供協助，盡快培訓更多金屬棚人才，並呼籲工人慢慢轉型。

發展局回應指，在符合法例和相關工作守則的前提下，使用竹棚架和金屬棚架均屬安全選項。竹棚架和金屬棚架各有優點，竹棚架較為靈活、經濟，亦較易適應工地環境；金屬棚架則較堅固耐用和耐燃。

發展局：預計今年只涉一至兩個新建樓宇工務工程合約

為推廣在工務工程應用金屬棚架，發展局要求在2025年3月21日或以後招標的工務工程新建樓宇工程合約中半數（50%）要採用金屬棚架，預計今年只會涉及一至兩個新建樓宇的工務工程合約。如因工地限制（例如工地環境狹窄）而未能應用金屬棚架，政府負責管理相關建造合約的部門會容許採用金屬棚架以外的方案。

發展局回應稱，是次措施未有要求工務工程的樓宇外牆維修合約必須採用金屬棚架，承建商可因應相關維修工程工地的需要，選擇採用竹棚架或金屬棚架。

發展局已向相關商會、工會及關注團體解說措施的細節，並獲該些團體接受或支持。現時，業界有超過10 000位工友註冊為棚架工，當中大部分（近8000位）為金屬棚架工。局方稱，會繼續密切與業界保持緊密溝通，以適時和適度調節、循序漸進的方式有序使用金屬棚架。