棚工血淚｜4個月內2死13傷　揭棚架高危工作秘辛　意外成因逐個捉

由去年10月至今，本港短短4個月就發生至少5宗嚴重的棚架工業意外，釀成2死13傷，令社會再次關注搭棚業的問題。縱觀歷來多宗棚架意外，不難發現意外成因總與工人疏忽、安全裝備失靈、連牆器（即拉掹）無故被剪走有關，為什麼這些職安問題始終未能改善，而導致意外頻生？更加不幸的是，原來有棚工每日搵命搏賺取血汗錢，但因意外墮樓身亡，事後才揭發僱主沒有購買勞工保險，家屬根本無處索償，而棚工長期「無保上陣」更是業界常態。《香港01》早前訪問了業界人士、墮棚傷者及死者家屬，了解行業的現況、陋習與應對措施。



啟德承昌道德發展區新急症醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。部分傷者被送到伊利沙伯醫院救治，當中有人需坐輪椅。（左朗星攝）

去年10月何文田文福道一名尼泊爾籍棚工拆棚時墮亡，以及馬鞍山富寶花園棚工由4樓位置墮地受傷、11月土瓜灣馬頭角道棚工從11樓連人帶狗臂架墮斃、12月彩雲邨有棚工7樓墮下壓中貨車受傷，到1月啟德地盤大幅棚架塌下釀11傷，平均每月發生一宗嚴重的棚架工業意外。有業界反映政府修訂《竹棚架工作安全守則》後，意外警號仍響之不絕，質疑為何至今仍屢次發生意外。

▼啟德發展區新急症醫院地盤塌棚事故▼

+ 2

詳看﹕棚工血淚｜飛棚工墮樓下身癱瘓 細數行業陋習﹕某程度用條命去換

由11樓直墮地面、尾龍骨受創而下半身癱瘓的棚工趙先生直言，行內專門做懸空式棚架（飛棚）的小型工程公司有不少陋習，令工人面對不少潛在的職安風險，例如飛棚公司為節省成本，沒有找合資格人士檢查用作承重的繫穩裝置——羊眼圈（eye-bolt），甚至有公司要求工人自備安全裝備，但卻無人檢查工具是否穩固及有否耗損。他坦言即使在大型地盤工作，監管亦並非特別嚴格，安全主任及管工大多在貨櫃冷氣房處理文件，甚少巡查地盤和視察環境，只要求工人準時交貨，無法有效提升工作環境的職安意識。

▼土瓜灣馬頭角道棚工墮下亡▼

+ 1

詳看﹕棚工血淚｜一條命換僱主月賠千元 欠薪無著落 八旬母心結難解

更甚的是，棚工搵命搏賺取血汗錢，一旦發生意外不幸受傷或喪生，卻往往沒有任何勞工保障。2022年5月，有二十多年經驗的棚工陳兆豐在油麻地一幢唐樓搭飛棚時，因為斷繩墮樓身亡，家屬頓失至親，悲痛之際，更陸續揭發僱主原來欠薪、沒有購買勞工保險，甚至潛逃內地逃避法律責任。儘管後來僱主回港被警方拘捕，被控三項罪名成立，但法庭僅判罰9萬元，雖然判詞有交代僱主提供不合規格的裝備和沒有檢查，但判決之輕，令家屬認為意義何在，而無勞保的後遺，亦令家屬索償之路茫茫。

▼2022年棚工陳兆豐墮斃▼

詳看﹕棚工血淚｜高危行業一年30萬保費 小公司難負擔 棚工多無保開工

為什麼棚工長期「無保上陣」是業界常態？業界工會人士解釋，搭棚屬高風險工作，出事率及賠償額高，甚少保險公司願意承保。業界約有200至300間專做飛棚的小型公司，僅約30間有購買勞保，而一個竹棚師傅日薪2150元計算，每日保費為1250元，一個月工作20天，一年保費約30萬元，令絕大部分公司卻步，加上為求競爭，更不惜低價投標承接工程，故鋌而走險不購買保險降低成本，將風險轉移到棚工身上。業界表示，專門設立了針對飛棚工人的中級及高級懸空式棚架安全訓練，提升其安全意識；又鼓勵行內公司申請參與職安局的星級企業計劃，符合若干條件則可獲保費扣減，期望各公司能盡責為員工買勞保。