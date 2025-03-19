教局檢討「本地生」定義　蔡若蓮：目標新學年聯招前公布方案

近年人才子女湧港讀書，教育局早前表示正研檢討「本地生定義」。教育局長蔡若蓮今日（19日）在立法會上指，目前「進展順利」，為減少影響，目標新學年聯招前公布最後方案，或考慮簽證持有人在入學前居住一段時間才可獲本地生學費資助。她又表示，每年1.5萬個本地學額不會改變，未來會考慮有不同方式資助本地生。



教育局局長蔡若蓮表示，目標新學年聯招前公布本地生定義的最後方案。（資料圖片/夏家朗攝）

將設過渡安排 料考慮簽證人入學前居住年期 以符本地生定義

近年人才子女湧港讀書，可以「本地生」身份升讀本地大學，學費所獲得的政府資助與本地生無異，外界關注分薄本地生資源及加劇競爭。就檢討「本地生」定義，教育局長蔡若蓮今日（19日）在立法會上表示，目前「進展順利」，為減少影響，目標新學年聯招前公布最後方案，並會考慮過渡安排。她指，或考慮簽證持有人在入學前居住一段時間，才可獲本地生學費資助。

選委界立法會議員鄧飛指出，若對受養人簽證學生增加條款，改變其為非本地生，會否導致《基本法》司法覆核風險。蔡若蓮回應，本港不同類型學生的資助計劃中，對受資助人的資格有一定要求，符合對香港居民基本教育權利的要求。

立法會議員陳家珮引述家長稱，部分受養人在內地毋須選科並可「不斷操卷」，最後到港考試，問是否有違公平。

蔡若蓮表示，本港有聯招及非聯招辦法，確保公平性，並面向全世界收生，一定擇優而取。她指，當局保障本地學生入讀，每年1.5萬個本地學額不會改變，而非本地生是額外超收的方式招收。她強調，未來會考慮不同方式資助本地生，例如為不被資助的本地學生，考慮額外增加一些學額。