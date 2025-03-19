美國冒險樂園遊戲大減價內情曝光　收費超出牌照規定遭警方警告

美國冒險樂園每個有中獎機會的遊戲（景品機）每鋪收取超過5元，被舉報違反「有獎娛樂遊戲牌照」，負責發牌的民政事務總署將投訴轉交警務處跟進。警方今日（19日）確認收到轉介，已向美國冒險樂園發出警告。美國冒險樂園則一直未有出回應。



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娛樂遊戲牌照規定每鋪所收款項不得超過$5

根據「有獎娛樂遊戲牌照」，領有該牌照的公眾娛樂場所，如遊戲有中獎機會，則每鋪所收款項不得超過5元。美國冒險樂園代幣每個正價2元，不過每次購買代幣愈多愈平，最低100元60個、最高1,500元1,385個，但無論買多少個，每個代幣售價仍超過1元。

店內的夾公仔機及推糖機等有獎遊戲機（景品機），每局收10多個代幣，由於每個代幣價值超過1元，每鋪收費很大可能違反牌照條款。

冒險樂園代幣價目表，無論買多少，每個代幣售價仍超過1元。（洪戩昊攝）

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近日「景品機」突然大減價 每鋪減至5個代幣

美國冒險樂園近日突然大減價，景品機每鋪減至5個代幣，並另推出「景品機專屬電子幣」，每個最貴1元；同樣每次購買愈多愈平，如100元可得100個、1,200元可買到1,355個，標榜「平過$1/個」，這樣顧客每局付出的金額便不會多於5元。電子幣只能玩「景品機」，如玩無中獎機會的項目，仍需使用原代幣，店方未有解釋原因。

美國冒險樂園推出「景品機」，專用代幣一元一個。（吳綽詩攝）

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民政事務總署轉介投訴警方調查

民政事務總署早前表示，牌照處在2024年曾接獲一宗有關美國冒險樂園的有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警務處跟進。

警方今日回復，警務處已就須作出跟進的投訴，向相關處所的持牌人發出警告，並將相關情況回覆民政事務總署以就牌照事宜作進一步跟進。