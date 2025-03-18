冒險樂園推景品機幣減價疑補鑊　有客稱夾公仔難度增：十鋪都唔中

近日美國冒險樂園不少獎品機「大減價」，由每局10多個代幣，降至每局5個代幣，並推出最貴一元兌一個「景品幣」，適用部分夾公仔機。根據「有獎娛樂遊戲牌照」，有中獎機會的遊戲每局不得超過5元，意味降價前不少遊戲定價違例。



有家長表示每月都陪小孩夾公仔，以往10個代幣一局，即每局花約10多元，推出新代幣後試玩，但「玩咗十鋪都夾唔到」。對於樂園以往收費或涉違例，她質疑政府規管不足，不過不會因此去投訴，「小朋友開心就算」。



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根據「有獎娛樂遊戲牌照」，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。美國冒險樂園正價代幣2元一個，近日推出「景品機」及其專用代幣，最貴一元可換一幣，在景品機5幣一局下，即5元一局。

記者今（17日）到其中一間景品幣適用分店，位於銅鑼灣金百利中心。該店有16部夾公仔機為景品幣適用，更有3景品幣一局，另外有7部夾公仔機用一般代幣。其餘推糖機、射擊等遊戲亦不適用景品幣。（見另稿）

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家長用新幣玩夾公仔機 稱感較難夾中 「玩咗十鋪都夾唔到」

徐小姐陪孩子一個月夾一次公仔，每次花費200至300元，平均三至五鋪夾中，「夾到一大堆」。她今日特意到銅鑼灣店幫夾小孩心儀的公仔，剛巧該部機適用景品幣。她說，因儲值卡仍有很多代幣，所以未有兌換新的景品幣。她嘗試過後感覺比平時難夾，「玩咗十鋪都夾唔到」。

她表示，有留意每局不能超過5港元的規定，而以往一般一局10個代幣，質疑政府規管不足。不過，她指不會因此去投訴，「小朋友開心就算」。

林小姐亦因有舊代幣而未有換景品幣，平時通常以600元換530代幣，即平均1.1元一個代幣，稱日後或者會換景品幣，「抵啲」。她指平時多數到街舖夾公仔，今日第一次玩景品幣適用機，但「玩咗一次就放棄咗」，覺得比較難玩，「夾唔實」。她表示，之前見冒險樂園夾公仔機「冇乜人玩」，估計降價後會多些人玩。對於超出5元一局，她同意是收貴了，但不會追討，「最多唔玩啫」。

之前收費高於法例規定 顧客稱「你情我願」

楊小姐幾日前留意到新出的景品幣，即買了100個。她指平時玩12代幣一局，平均三局能夾中，即相等70多元一局，現時「5幣一局」後，夾中機會似變得更難，對此感到灰心，同行的林先生稱，「差唔多玩晒100蚊都冇」，「可能唔好運」。

另一市民林先生認為，現時價格才「追返貼」其他夾公仔機舖，算合理價。對於之前每局收費高於規定，他認為是「你情我願」，「見到12蚊係靚、啱（心水）嘅咪玩」。

《香港01》向冒險樂園查詢，為何推出景品機專用代幣、有否接獲顧客投訴以往的收費、夾公仔等遊戲機有否調節難度等，暫未獲回覆。