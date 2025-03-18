冒險樂園有分店夾公仔機一局多於5元　推糖機收10元　疑續違規

美國冒險樂園被投訴涉嫌違反牌照條件，有中獎機會的機款每局收多於5元後，近日推出「景品機」專用代幣，最貴一元一個。《香港01》今（17日）到金百利中心分店視察，場內只有夾公仔機屬「景品機」，可使用專用代幣，最貴收5元一局，不過，部份則未有適用，可收最多10元一局。而場內其他機款則用正價代幣，例如推糖機，最貴收10元一局。



本身是律師的選委界立法會議員江玉歡表示，目前發牌條件無清昕定義中獎機款，論上場所機款牽涉獎品，已須納入規管，不論是推糖機、射籃機，又或以飛換取禮品的機，若依然收取每局多於5元，或有機會違例。她認為，冒險樂園經營已久，事件反映監管上有漏洞，民青局須清楚解釋條例定義，甚至要求場所張貼牌照條件，令顧客知道收費安排，亦方便公共監察，同時亦要加強巡查及執法，否則法例如同虛設，十分兒嬉。



美國冒險樂園推出「景品機」，專用代幣一元一個。（吳綽詩攝）

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有夾公仔機依然收10元一局

美國冒險樂園正價代幣最貴兩元一個，近日新推出「景品機」轉屬代幣，最貴每個一元，疑為符合牌照條件而出作補救。《香港01》到金百利中心分店視察最新收費情況。

該分店只限公仔機適用專用代幣，當中有17部；另外7部非景品幣適用。大部份5個代幣一局，即5元一局，甚至最平有3個景品代幣一局。而該7部收取正價代幣的夾公仔機，為5個代幣一局，即最貴10元一局。

最平的一部「景品機」，換算後每局3元。（吳綽詩攝）

推糖機不適用專用代幣 有槍擊機收30元一局

至於推糖機及「推錢機」，仍然維持使用正價代幣，推糖機均收5個代幣一局，即最貴10元一局。

另外，各類遊戲機收6至10個代幣不等，共約十部，例如射籃、推扭蛋等。最貴為15個正價代幣一局，即可達30元一局，兩部機分別是玩保齡和槍擊；第二貴的是12個代幣一局，可達24元一局，為機動槍擊遊戲。上述機款限時達標，可出獎票，以票換獎。

根據《賭博規例》，如組織及經營有獎娛樂博彩遊戲，須向民政及青年事務局申請領有「有獎娛樂遊戲牌照」。根據牌照規定，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。違例者最高可被罰款五萬元及監禁兩年。

本身是律師的選委界立法會議員江玉歡表示，目前牌照條件未有清晰介定何為中獎機會，定義十分闊，理論上場所機款牽涉獎品，已須納入規管。(資料圖片)

議員：條例無清晰介定中獎機 冒險樂園或依然違例

本身是律師的選委界立法會議員江玉歡表示，目前牌照條件未有清晰介定何為中獎機會，定義十分闊，理論上場所機款牽涉獎品，已須納入規管，不論是推糖機、射籃機，又或以飛換取禮品的機。她認為，若冒險樂園上述機款，依然收取每局多於5元，或有機會違例。

江玉歡認為，冒險樂園經營已久，近日才被揭收費涉不符牌照要求，反映條例阻嚇性不足，民青局巡查不足，監管上有漏洞，「發咗個牌照就無人理?」。她認為，冒險樂園這類場所有不少家庭光顧，民青局有責任清楚解釋條例的定義，甚至要求場所張貼牌照條件，令顧客知道收費安排，亦方便公共監察，同時亦要加強巡查及執法，否則法例如同虛設，十分兒嬉，「唔係改咗收費就當無事發生?」

民政事務總署牌照處在2024年曾接獲一宗有關美國冒險樂園的有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警務處跟進。