減用竹棚｜發展局：工務工程新樓合約須金屬棚佔半　不含外牆維修

發展局推動工務工程使用金屬棚架，要求3月21日或以後招標的新建樓宇工程合約，需最少一半採用金屬棚架，引起建築業界反彈，憂慮影響竹棚工人生計。發展局周三（19日）指出，新規定不包括樓宇外牆維修合約，以今年的新建樓宇合約計，只涉一至兩個項目，強調會按部就班推廣，無礙業界人手調配。



強調大勢所趨增安全集障

發長局在社交平台指出，在工務工程推廣應用金屬棚架主要涉4點考慮，一是大勢所趨，在國際和內地先進城市，不論是土木工程、新建樓宇或樓宇外牆維修，均常採用金屬棚架。香港雖然較常用竹棚架，但工務部門的土木工程項目使用金屬棚架已相當普遍。

二是金屬棚架因使用標準組件，能提供更工整的通道、平台和走道，更能保障工人安全。此外，金屬棚架在環境保護和可持續性、耐燃性、堅固度及耐用度方面有其優點。

發展局推動工務工程增用金屬棚架，竹棚業界憂慮影響工人生計。（梁銘康攝/資料圖片）

成本佔工程約2% 會按部就班推廣

此外，金屬棚架開支僅約為樓宇建造工程合約金額的2%，不會大幅提高工程造價，而使用竹棚則為1%。

局方強調，會按部就班推廣，不影響行業人手調配。現時業界有超過10,000名註冊棚工，當中近8,000位為金屬棚架工。此外，建造業議會2024年起推出「一專多能計劃」，當中包括金屬棚架工藝，供現職棚工報名；棚工亦可參與建造業議會與僱主合辦的「中級技工合作培訓課程」。

發展局表示，已向相關商會、工會及關注團體解說措施細節，感謝持分者理解和支持。局方會按累積經驗考慮如何進一步推廣，並繼續與業界溝通，以務實態度推動建造業與時並進。