棚工血淚｜高危行業一年30萬保費　小公司難負擔　棚工多無保開工

搭棚屬高風險工作，現時大型地盤的承建商會為各工種購買勞工保險，故棚工同受保障，惟專門做飛棚的小型公司卻因保費高昂卻步，因一名師傅每年保費高達30萬元，據指現時業界約有200至300間做飛棚的小型公司，僅約30間有買勞保，即大部分飛棚工人是「無保開工」，一旦發生意外，根本毫無保障。業界人士直言，大部分公司為求競爭，不惜低價承接工程，故鋌而走險不購買保險降低成本，將風險轉移到棚工身上。業界人士建議，飛棚公司開工前3日自願向勞工處申報工作地點及保險，又建議勞工處事後調查該些公司有否買勞保，增加阻嚇力；又呼籲小型公司參與職安健星級企業計劃，若符合若干條件，可獲保費減免。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，不少公司為求競爭，不惜低價承接工程，又鋌而走險不購買保險降低成本。（何穎賢攝）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德解釋，現時香港常見有三種棚架，分別是金屬棚、竹棚及混合棚，而竹棚佔約70%，金屬棚則佔約20%。單以竹棚為例，亦分為興建新樓的竹棚、維修舊樓的竹棚、招牌棚架，以及懸空式棚架。懸空式棚架俗稱「飛棚」，即在指定單位外牆搭棚作平台，以便做更換水喉、冷氣等小型工程。

小公司工程細 少有管工和安全主任監管

何炳德續指，一般而言，飛棚較常發生意外，因為現時工人如到大型地盤開工，都要上安全堂，然後每三年再要上平安卡課程，故一直有人為工人做安全訓示，提升其安全意識。然而做飛棚的工人卻例外，因承接飛棚工程的多屬小型裝修公司，這類工程規模少，搭棚拆棚時間短，現場沒有大判管工和安全主任監管，開工前不需上安全堂，工人只是每三年上一次平安卡課程，故不排除工人會容易忽視安全意識。

搭棚業屬高危行業，出事率及賠償額高，甚少保險公司願意承保。（資料圖片）

去年建造業議會成立了懸空式棚架委員會，業界亦專門設立了針對飛棚工人的中級及高級懸空式棚架安全訓練，從事飛棚的棚工除要取得竹棚工藝技術牌，還是要考取一個安全訓練牌，才可以搭建飛棚，藉此提升工人的安全意識。

何炳德表示，搭建竹棚依靠工人的工藝，沒有三至五年經驗，基本上很難成為一個合格的竹棚師傅。由於搭建竹棚要求更多技巧，所以竹棚師傅日薪約有2150元，如要做維修、灰水等工作，一日可達3000元。相反搭建金屬棚只要做好平水及安全標準，往後的工作就如砌積木般向上砌，工人只要有氣有力即可，技術要求比較低，故金屬棚工人日薪則介乎1300至1500元，兩者日薪相差將近一倍。何炳德坦言，工人如不畏高，一般傾向做竹棚，因薪金較為可觀。

何炳德指業界主要向聯保計劃管理局投保。（何穎賢攝）

不過，正因為搭棚在高空工作，性質危險，出事率及賠償額高，甚少保險公司願意承保。何炳德指業界主要向聯保計劃管理局投保，惟200至300間專做飛棚的小型公司，僅約30間有購買勞保，何炳德坦言少人買保險，保費自然昂貴，所以大多數飛棚工人都是在無勞保的情況下開工。

有飛棚公司不買保險減成本 以求低價中標

何炳德解釋，大型地盤的承建商會為地盤各工種購買勞工保險，故會保障搭棚工人，惟小型工程公司為棚工購買勞保，卻因保費太貴卻步，以一個搭棚師傅日薪2150元計算，每日保費為1250元，一個月工作20天，一年保費近30萬元，假設一間公司聘請3至4名工人，保費動輒百萬元，小型公司根本難以負擔。何續解釋，小型工程如聘請一名搭棚工人加上保費支出，每日成本高達3400元，現時業界為搶生意，不惜低價投標承接工程，故不少公司會鋌而走險不購買保險降低成本，將風險轉移至棚工身上。

以一個搭棚師傅日薪2150元計算，每日保費為1250元，一個月工作20天，一年保費約30萬元。（何穎賢攝）

2022年飛棚工陳兆豐墮斃，僱主於去年11月因違反三項職安健條例罪名成立，被判罰9萬元，並可分90期付款，罰款之輕，引起坊間嘩然，律政司正就案件提出上訴。何炳德亦認為判刑匪夷所思，坦言不明法庭處罰意義何在，「無錢仲要分期，好似供樓咁，對佢無阻嚇性作用，喺業界裏面都不會有阻嚇性作用」。他又指，即使政府將違反職安條例的罰則上升到1000萬，但從過往法庭判例可見判罰通常不重，「罰則唔好話1000萬，我100萬都無聽過，都是講緊幾萬蚊，我覺得阻嚇性作用係唔到位」。

▼2022年棚工陳兆豐墮斃 僱主違反三職安罪名成立▼



何炳德指，業界其實也提倡過多種做法，加強棚工職安意識，例如曾建議所有做懸空式棚架的工程公司，在開工前三日向勞工處通報施工時間及地點，並將保單發送予勞工處，惟這做法只屬自願性質，政府並無立法要求所有公司遵從，故大多公司均沒有通報。

不過他亦承認，一般小型工程公司所做的飛棚，搭棚或拆棚只需要數小時，即使勞工處收到舉報再派員到場，工人往往已經完成工作離開。但他認為勞工處仍可事後調查該些公司是否無買勞保，增加阻嚇力。

何炳德呼籲各公司應負起責任買勞保。（何穎賢攝）

何炳德教減保費方法 亦提醒工人自身要注意安全

而自2025年建造業議會已將懸空式棚架納入「註冊專門行業承造商制度」，如從事飛棚工程的公司，再到職安局申請參與星級企業計劃的話，只要符合若干條件，每年保費可降低至13萬元，如一兩年沒有發生任何工業意外，成為金星級企業的話，保費更可降至11萬元，令保費成本大減，他呼籲各公司應負起責任買勞保。

然而，何炳德亦不忘提醒棚工，開工時應要注意安全，「嗰條命唔係你自己嘅，你家人都有份，你有咩事出意外的話，可能你自己閉上眼睛就咩都不知道，但係你家人可以承受一輩子嘅痛苦」。

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘指，近來物業管理公司及顧客著重服務提供者的背景，會主動上職安局網頁按星級企業名單尋找公司。（何穎賢攝）

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘的公司正是職安健星級企業，他已為公司工人購買4份勞保，他自言每年要準備大筆資金繳交保費，故某程度限制了小型工程公司發展，加上成本增加，搭棚收款自然較同行高，競爭上難免有所輸蝕。

不過，他認為負責任的公司應為員工提供足夠的勞工保障，而近月屢次發生棚架意外，不少物業管理公司及顧客也更著重服務提供者的背景及往績，不少客人亦會主動上職安局網頁按星級企業名單尋找公司。