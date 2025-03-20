港澳台居民即日起若遺失或忘帶通行證　可網上即辦電子臨時通行證

【/回鄉卡辦公時間/回鄉證過期/回鄉證相片/移民局12367】內地出入境管理局決定，從今日（20日）起，港澳台居民因遺失、損毀或忘記攜帶通行證，而須緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行的，可透過手機登入中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367），即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證。

另外，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可在出入境管理局政務服務平台提交關聯查詢申請。



內地出入境管理局決定今日（20日）起，港澳台居民因遺失、損毀或忘記攜帶通行證，而須緊急乘坐飛機、火車在內地城市間出行，可透過手機登入中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367），即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證。（資料圖片/香港01記者攝）

即時申辦7天有效期電子臨時通行證供民航、鐵路等單位查驗

內地出入境管理局決定，今日起推出兩項便利措施，包括：

．港澳台居民因遺失、損毀，或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在內地(大陸)城市間出行，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台(移民局12367)，即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗。

可申紙本通行證與居住證關聯關係證明

．港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任一縣級以上公安機關出入境管理機構，申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。