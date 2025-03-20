鼠患｜食環署去年檢約9萬活鼠　逾580機構簽住宅處所《滅鼠約章》

食環署去年共檢獲接近9萬隻活老鼠，較2021年增加 165%。政府去年年底為住宅處所推出《滅鼠約章》，至今已收到607宗申請，當中581機構已經簽署。

署理環境及生態局局長黃淑嫻今日（20日）出席《滅鼠約章》啟動禮表示，日後《約章》會再擴展至各聯廈聯管試驗計劃的夥伴機構，又指處理鼠患不能單靠政府的工作，呼籲各界及市民積極參與。



署理環境及生態局局長黃淑嫻出席《滅鼠約章》啟動禮指，食環署去年共檢獲接近9萬隻活老鼠。（資料圖片/周令知攝）

食環署去年12月推出《滅鼠約章》，邀請各屋邨和機構參加，負責統籌屋苑或大廈內防治鼠患工作，食環署則會免費提供技術支援。黃淑嫻指，政府至今收到607宗申請，當中的581個機構已簽署，日後《約章》會再擴展至各聯廈聯管試驗計劃的夥伴機構，以及其他業界的持份者。

去年上半年香港共有90個地點的「無鼠百分比」錄得低於80%。（資料圖片）

針對政府的滅鼠工作，她指食環署自2022年試行夜間防治鼠患流動隊及使用新型鼠夾等工具，去年全年共捉到約89600隻活老鼠，比2021年的33800隻增加165%。當局又發現，去年上半年共有90個地點的「無鼠百分比」錄得低於80%，即鼠隻活動較活躍。當局實施針對性的防治鼠患措施後，下半年有78個地點的情況有所改善，其中42個地點的「無鼠百分比」更高過90%。

她表示，處理鼠患問題，單靠政府的工作並不足夠，呼籲各界及市民的積極參與對防治鼠患工作。

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會上周舉行會議，2024年食環署共檢獲約122,900隻死鼠及活鼠，較2023年約97,800隻增加約26%。