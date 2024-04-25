捉1隻老鼠成本$8200？食環署去年滅鼠逾9.7萬隻　預算達8.08億元

港府近年加大力度治理鼠患，環境及生態局早前書面回覆立法會特別財委會，披露2023年食環署一共處理逾9.78萬隻老鼠（包括收集死鼠及捕獲活鼠），按年急增逾2萬隻或26.7%；而2023/24年度政府用於防治蟲鼠的預算達8.08億元，粗略估算平均每隻成本達8,258元！到底哪區鼠患問題最嚴重？各區鼠患防治成效又是如何？



油尖旺去年共處理逾1.5萬隻老鼠，全港最多，其次是深水埗及黃大仙區，去年分別清理10,059隻及8,623隻老鼠。而西貢（1,679隻）、南區（1,814隻）是全港鼠隻清理數量較少的地區。

政府近年加強力度治理鼠患問題，防治蟲鼠預算由2018/19年度6.37億元，升至2023/24年度8.08億元。（食環署網站圖片）

政府近年加強力度治理鼠患問題，防治蟲鼠預算由2018/19年度6.37億元，升至2023/24年度8.08億元，以2023年全港處理97,840隻老鼠作粗略比較，平均每隻成本約8,258元（註：因上述開支亦涉及堵塞鼠洞等防治蟲鼠工作，因此估算僅作參考）。

人手及處理鼠患工作次數亦有增加，2023年防治蟲鼠相關人手編制包括854名公務員及2,352名外判服務員工，當中外判服務員工較前一年增加153人。2023年全年在建築物放置有毒鼠餌116,227次，使用捕鼠器93,404次，使用黏鼠板4,903次，合計214,534次，總次數較2022年增加逾2.3萬次。

實際鼠患情況方面，2023年全港鼠患參考指數為3.8%，較2022年的3.3%上升0.5個百分點。分區比較，灣仔、油尖區鼠患指數明顯上升，當中灣仔由2.7%急升至13%，油尖區亦由5.5%升至8.3%。而2022年的鼠患「重災區」、當年鼠患指數全港最高的黃大仙，該區指數則由6.6%降至3.5%。

註：鼠患參考指數是指被老鼠咬囓的誘餌數目佔該監察地點收回之誘餌數目的百分比。



至於投訴數字可反映市民對鼠患的切身感受，2023年全港鼠患投訴共11,075宗，較2022年的10,763宗增加312宗或2.8%，其中屯門、黃大仙、深水埗及油尖旺區內投訴數字均錄得10%以上增幅，而西貢、灣仔、大埔及北區的投訴數字則見明顯下降。