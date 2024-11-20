印度工人放老鼠藥滅鼠　一家四口「開冷氣睡覺」中毒　2幼童死亡

印度清奈（Chennai）發生一宗死亡意外，一家四口在家中開冷氣睡覺，沒想到卻吸入工人用來撲殺老鼠的老鼠藥粉。



4人都出現了呼吸困難、頭暈、想吐的中毒症狀，父親先是醒來發現後，打電話請朋友聯絡醫護，將家人送醫。

沒想到2名年幼孩子仍不治身亡，而夫妻倆仍在重症病房接受治療。

據報道，事件發生在印度清奈郊區Manancherry。（Google Maps截圖）

涉事大廈。（indiatoday.in）

根據《THE TIMES OF INDIA》報道，印度清奈郊區，一名在銀行工作的34歲男子吉里達蘭（Giridharan），找了工人來解決屋內的老鼠威脅，而工人12日在家中放了老鼠藥粉滅鼠，事後全家人緊閉門窗，開着冷氣睡覺。

沒想到吉里達蘭突然發現呼吸困難醒來，甚至頭暈、想吐，一旁的兩個孩子，和31歲的妻子都呈現無意識的狀態。

當下他立刻打電話給朋友尋求協助，最後一家四口全都被送到一家私人醫院，醫師13日宣告2名年幼孩子不治身亡。

吉里達蘭與妻子，被轉往其他醫院的重症病房接受進一步治療，醫生表示，雖然目前病情穩定，夫妻至今仍不知道他們的孩子已經過世。

警方懷疑，滅鼠工人可能放了過量的滅鼠藥粉，導致4人在密閉的房間內開冷氣睡覺時，吸入過多老鼠藥而中毒。

警方逮捕了該名滅鼠工人，並進行進一步調查。

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