銅鑼灣醫衞醫療中心違多項守則 即日撤銷牌照不准麻醉停外科程序
撰文：歐陽德浩
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衞生署今日（20日）宣布，即日起撤銷銅鑼灣醫衞醫療中心的牌照，該醫療中心不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。
衞生署早前接獲投訴指銅鑼灣一間日間醫療中心「醫衞醫療中心」，懷疑不當處理醫療器材，經突擊巡查後發現其違反《私營醫療機構條例》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足，並涉嫌填寫虛假的醫療設備的檢查記錄。
衞生署：違規性質嚴重 對病人安全構成潛在風險
衞生署公布，醫衞醫療中心違反多項《日間醫療中心實務守則》，性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險，因此已在本月初暫時吊銷其牌照，同時啟動撤銷其牌照程序。衞生署已考慮持牌人作出的申述。
根據《私營醫療機構條例》（第633章），相關法定通知期限今日屆滿。衞生署私營醫療機構規管辦公室已在網站刊登有關資料，該中心由即日起，不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。
涉違反不當處理和管理麻醉藥物、無恰當消毒醫療器材等
衞生署表示，早前接獲投訴指該中心懷疑不當處理醫療器材，立即調查並進行突擊巡查，其後發現該中心違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。
此外，該中心涉嫌就部分檢查和監察記錄填寫虛假資料，當中包括醫療設備的檢查記錄。衞生署會繼續密切監察和規管持牌私營醫療機構，保障病人安全。
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