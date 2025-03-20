銅鑼灣醫衞醫療中心違多項守則　即日撤銷牌照不准麻醉停外科程序

衞生署今日（20日）宣布，即日起撤銷銅鑼灣醫衞醫療中心的牌照，該醫療中心不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。

衞生署早前接獲投訴指銅鑼灣一間日間醫療中心「醫衞醫療中心」，懷疑不當處理醫療器材，經突擊巡查後發現其違反《私營醫療機構條例》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足，並涉嫌填寫虛假的醫療設備的檢查記錄。



醫衞醫療中心位於銅鑼灣世貿中心20樓，今日（20日）網頁仍在運作。（網頁截圖）

衞生署：違規性質嚴重 對病人安全構成潛在風險

衞生署公布，醫衞醫療中心違反多項《日間醫療中心實務守則》，性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險，因此已在本月初暫時吊銷其牌照，同時啟動撤銷其牌照程序。衞生署已考慮持牌人作出的申述。

根據《私營醫療機構條例》（第633章），相關法定通知期限今日屆滿。衞生署私營醫療機構規管辦公室已在網站刊登有關資料，該中心由即日起，不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。

衞生署即日起撤銷銅鑼灣醫衞醫療中心的牌照。（衞生署網站圖片）

涉違反不當處理和管理麻醉藥物、無恰當消毒醫療器材等

衞生署表示，早前接獲投訴指該中心懷疑不當處理醫療器材，立即調查並進行突擊巡查，其後發現該中心違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。

此外，該中心涉嫌就部分檢查和監察記錄填寫虛假資料，當中包括醫療設備的檢查記錄。衞生署會繼續密切監察和規管持牌私營醫療機構，保障病人安全。