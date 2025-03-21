啟德郵輪碼頭擬推青創計劃免租吸人流　羅淑佩稱現時營運商表現OK

啟德郵輪碼頭的交通配套及隔壁的方艙醫院發展等，近年深受港人關注。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（21日）接受傳媒專訪指，將會參考房委會去年推出的「共築．創業家」計劃，為青年提供免租商舖，從而刺激碼頭的人流。局方將於下半年展開碼頭營運商的招標，她評價目前的營運商「環美郵輪碼頭」，在她接掌文體旅局後，營運狀況表現「OK嘅」。



碼頭營辦商擬年內招標 不會待招標完成才活化旁邊商業用地

文體旅局局長羅淑佩表示，放眼其他地方的郵輪碼頭，並非全部都設有商場，惟尖沙咀海運大廈的形象已深入民心，讓市民以為離開碼頭便是大商場。她認為，隨着啟德發展區規劃的轉變，位於碼頭隔壁的社區隔離設施，亦將改造成青年驛站，同時碼頭周邊用地也需作配合。

羅淑佩指，旅遊事務署計劃今年內將邀請有意的營辦商，就空中花園及附屬商業區，提交短期意向書。她認為可參考房委會去年推出的「共築．創業家」計劃，為青年提供免租商舖，讓他們試行創業計劃，從而刺激碼頭的人流，又強調不會待碼頭營運商招標完成，才活化旁邊的商業用地。

羅淑佩(19日)在立法會回應謝偉俊有關啟德體育園啟用以來，連串事故（廖雁雄攝）

羅淑佩︰啟德郵輪碼頭的發展有點不幸 現在要追進度

羅淑佩在2010年至2016年間曾出任旅遊事務副專員。她形容啟德郵輪碼頭的發展有點不幸，例如在她上任初期，當時碼頭已面對交通等問題，需要一段時間磨合及學習，其後碼頭發展漸上軌道，更有船公司建造新郵輪並選址啟德作為母港，惟後來爆發新冠疫情，以致目前需要追上落後的進度。

羅淑佩又指，下半年將展開碼頭營運商的招標，又評價目前的營運商「環美郵輪碼頭」在她接掌文體旅局後，營運狀況表現「OK嘅」，例如接載旅客的交通配套問題尚算解決。

▼2023年8月19日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



+ 5

表演藝團進出機制正制訂新KPI 擬考慮知名度及觀眾入場人次

此外，《文藝創意產業發展藍圖》提出建立主要表演藝團的進出機制。羅淑佩透露，正制訂新的關鍵績效指標（KPI）評核藝團的表現，又指該KPI重質同時重量，例如需考慮到藝團的知名度及觀眾入場人次，受資助藝團的數目可能高於目前的9個，不傾向踢走藝團騰出空位，也不全由「技術官僚」處理，業界或專業人士將會協助。