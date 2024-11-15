名人極致號泊郵輪碼頭　的士站排長龍　當局氣券加碼吸引的士到場

國際郵輪公司皇家加勒比集團旗下的名人郵輪（Celebrity Cruises）「名人極致號」（Celebrity Solstice）今天（16日）首次停泊香港，早上約6時半抵達啟德郵輪碼頭，自英美等地近三千名旅客陸續下船，大部份人選乘的士，但早上的士數量不多，大排長龍情景一度再現。

文化體育及旅遊局於社交網站指，由於「風球」過後，天氣欠佳，滂沱大雨，今早交通情況較為緊張，的士供應亦較短缺。旅遊事務署和運輸署一直密切監察乘客落船和交通情況，並立即加強交通服務和人手疏導乘客，包括即時通知的士業界增加的士服務，亦將石油氣券由平時的$50增加至$100，令服務得到改善。該局又指，「名人極致號」未來五個月會以香港作為母港，開展新一季亞洲航程，未來數月預計包括12個航次。



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名人極致號今日清晨抵港，旅遊發展局特意安排傳統舞龍舞獅表演，並為旅客送上一連串驚喜。船長室上舉行紀念牌交換儀式，旅遊事務署、旅遊發展局、旅遊業議會及皇家加勒比集團的代表出席。

不過，旅客約7時起陸續下船後， 雖陸續有的士到碼頭載客，但未滿足需求，不少旅客未能隨即登車離開，的士站至約8時有過百人候車。

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文體旅局其後於社交網站指，由於「風球」過後，天氣欠佳，滂沱大雨，今早交通情況較為緊張，的士供應亦較短缺。旅遊事務署和運輸署一直密切監察乘客落船和交通情況，並立即加強交通服務和人手疏導乘客，包括即時通知的士業界增加的士服務，亦將石油氣券由平時的$50增加至$100，令服務得到改善。該局又指，「名人極致號」未來五個月會以香港作為母港，開展新一季亞洲航程，未來數月預計包括12個航次。