世界50最佳酒吧頒獎禮10.8落戶香港　與美酒佳餚巡禮呈獻美食慶典

繼去年支持「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮在港舉行，今年旅發局再度與「50最佳」（50 Best）合作，成功爭取全球酒吧業年度盛事「世界50最佳酒吧」頒獎典禮首度落戶香港，今年10月8日將於啟德郵輪碼頭舉行，匯聚來自世界各地的頂尖酒吧界精英在港聚首一堂。



「世界50最佳酒吧」頒獎典禮繼2023年登陸新加坡後再次重臨亞洲，更是首度於香港舉行。旅發局總幹事程鼎一表示，香港的酒吧面貌充分體現本地多元文化和創新，奠定香港成為全球品酒愛好者必遊之地。局方期待這場盛事，年度餐飲盛事「香港美酒佳餚巡禮」，將一同呈獻香10月美食慶典。

旅發局總幹事程鼎一表示，局方期待這場盛事，連同年度餐飲盛事「香港美酒佳餚巡禮」，呈獻10月美食慶典。（周令知攝）

「世界50最佳酒吧」內容總監Emma Sleight則表示，很高興將「世界50最佳酒吧」頒獎典禮帶到香港，並形容這裡的酒吧業「逐年發展壯大」。

今年在港舉辦的一系列活動中，重要環節包括「世界50最佳酒吧」揭幕前一晚舉行的調酒師盛宴（Bartenders’Feast）。而頒獎禮當晚，將有紅地毯環節及接待酒會，最後迎來「世界50最佳酒吧」2025排名倒數。頒獎禮亦將透過「世界50 最佳酒吧」YouTube平台作全球直播。

去年2間香港酒吧上榜 亞洲第一Bar Leone登榜眼

「世界50最佳酒吧」年度名單是全球對雞尾酒品味最具權威和聲望的調查，由「世界50最佳酒吧」Academy 成員投票評選。「世界50最佳酒吧」Academy 是一個性別平衡的團體，成員來自世界各地的700多位行業領袖，其中包括調酒師、酒吧東主、酒評人和雞尾酒專家。最終名單由德勤（Deloitte）作獨立審計。去年本港共有2間酒吧打入「世界50最佳酒吧」名單，包括Bar Leone（第2位）及Coa（第18位）。