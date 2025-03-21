恒大清盤｜丁玉梅稱不涉恒大事務求撤禁制令 官押後裁決
撰文：朱棨新
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中國恒大欠債2.6萬億被頒令清盤，清盤人早前申請得禁制令，禁恒大創辦人許家印、其前妻丁玉梅等人處理逾600億港元資產，丁玉梅的代表律師今（21日）在高等法院要求撤銷對丁的禁制令，指丁不涉恒大的事務，認為恒大指丁違反責任及作出失實陳述等，屬虛假指控。法官高浩文聽取陳詞後，稱會於5月2日或之前下書面裁決。
原告中國恒大集團，2024年3月入稟控告許家印、夏海鈞和潘大榮，其後加入丁玉梅和三間公司為被告，即現時共7名被告。
曾涉企圖強姦前高層到庭旁聽
各被告未有到庭，但曾被控企圖強姦罪、其後獲撤控的中國恒大前香港副總經理陳奮，今有到法院旁聽。
案件編號：HCMP 1080/2024, HCA 551/2024
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