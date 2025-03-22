35歲女子麻醉拔牙後未醒　仍留醫危殆　涉事中環牙科中心如常營業

一名35歲女病人於今年1月到中環一間日間醫療中心，在深度鎮靜麻醉程序下拔牙期間，未能從鎮靜狀態下復甦，至今仍然危殆，事隔兩個月衛生署披露事件。今早（22日）10時許，涉事牙科中心照常營業，有顧客表示不感到擔心，「Ok呀，無咩嘢，係到睇咗好多年。」



牙科中心職員則指不清楚事件，被問有甚麼高風險治療停止進行，她指「我哋無資料係手，唔係太清楚。」



涉事牙科日間醫療中心位於中環都爹利街。(任葆穎攝)

事發於1月22日，一名35歲女病人在中環都爹利街「美健植牙及牙周病治療中心」，在深度鎮靜麻醉程序下進行外科手術拔牙期間，未能從鎮靜狀態下復甦，至今仍然危殆。事隔兩個月，衛生署昨（21日）披露事件。

衛生署表示，涉事牙科日間醫療中心已停止進行深度鎮靜麻醉；該牙科中心已按衞生署要求就事件提交調查報告，事件仍在調查，署方會就調查結果發出罰則或懲處措施，如有足夠證據會轉介有關監管機構跟進。

稱不清楚事件 職員：無資料係手

今早10時許，涉事牙科日間醫療中心照常營業，診所內有數名顧客。其中一名陪朋友看診的女士表示，不了解事件，被問會否感到擔心，她說：「Ok呀，無咩嘢，係到睇咗好多年。」

牙科中心職員向記者表示，不清楚事件經過，不便回應。被問有甚麼高風險治療停止進行，她回應指「我哋無資料係手，唔係太清楚。」她又稱，牙科中心內有多於一名牙醫，但未有透露數目。該日間醫療中心門口印有廖廣承醫生Dr. Jerry Liu的名字。