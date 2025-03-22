女子麻醉拔牙後不醒｜業界稱意外罕見　可涉醫療程序、藥物敏感等

一名35歲女病人於今年1月22日，在一間中環牙科日間醫療中心拔牙，深度鎮靜麻醉後未能復甦，留院兩個月後情況仍危殆。

牙醫學會前會長王志偉今日（22日）表示，一般情況下若病人不合作，甚至出現驚恐或痙孿的症狀，醫生經判斷後認為無法順利進行手術，才會考慮採取深度鎮靜麻醉。他指，病人接受麻醉拔牙後不醒的意外罕見，若涉事日間醫療中心的程序並無出錯，估計事件或與病人的身體有關，例如對藥物產生敏感，或身體出現問題等。



病人出現三種情況 才考慮採取深度鎮靜麻醉

牙醫學會前會長王志偉表示，深度鎮靜麻醉為一種未達至全身麻醉的麻醉狀態，病人處於深度睡眠狀態，對外界刺激反應減弱，但應該仍能維持自主呼吸能力，一般會交由麻醉師去進行及監察。

他指，牙醫通常優先使用局部麻醉做牙科手術，因安全性高，風險較低，惟部份病人可能不合作，甚至出現驚恐或痙孿的症狀，醫生經判斷後認為無法順利施行手術，才會考慮採取深度鎮靜麻醉，當中又以小童的機率較高。

他說︰「真係會有嘅，有啲病人入嚟話︰你整暈我先啦，我好驚㗎。真係有見過，唔出奇，但唔係常用囉……因為我做手術佢喺度郁，個風險好大嘛。」

牙醫學會前會長王志偉。（賽馬會幼童健齒計劃YouTube頻道截圖）

深度鎮靜麻醉須交由麻醉科醫生負責

王志偉又指，一般牙醫診所不准為病人採用深度鎮靜麻醉，但《私營醫療機構條例》實施後，日間醫療中心受到更嚴格的條例規管，只有符合相關規定方可選用深度鎮靜麻醉。

他指，正常情況下會交由麻醉科醫生負責，手術才交由牙科醫生操刀。「手術還手術，麻醉還麻醉，兩樣嘢係分開做。」他以自己為例，從來只會選擇局部麻醉，考慮到麻醉的醫療風險，寧願轉介專科醫生施打。

根據《日間醫療中心實務守則》，所有全身麻醉的程序均須由麻醉科專科醫生，或曾受訓的醫生在麻醉科專科醫生的監督下施行。病人接受鎮靜前須由醫生評估，並獲告知程序風險，並簽署同意書。

衞生署公布「美健植牙及牙周病治療中心」發生一宗風險警示事件。（衞生署網站圖片）

未有細節難判斷成因 若非涉醫療程序 可涉藥物敏感等

王志偉強調，由於目前事件的細節不詳盡，不敢妄下判斷。他指，若涉事日間醫療中心的程序並無出錯，估計可能與病人的身體相關，例如對藥物產生敏感，或身體出現問題等，只能稱作不幸的事件，但仍有待衞生署專家調查。

他說︰「深度麻醉唔係咁大件事，就好似去醫院做全身麻醉咁。你唔會諗住做完全身麻醉可能醒唔返，係可能醒唔返，不過你唔會認為佢醒唔返嘛，你認為佢醒唔返，就唔會去做啦。」

香港麻醉科醫學院文件︰鎮靜療法的風險與全身麻醉相似

翻查香港麻醉科醫學院的《診斷和治療程序施行的鎮靜療法安全指引》，鎮靜療法為使用藥物抑壓中樞神經系統或反射神經，以減輕患者的不適，讓病人毋須不必要地失去意識，但不能保證病人會對痛楚完全沒有反應。當中涉及的風險與全身麻醉相似，因此護理水平需要與全身麻醉相同。