資助青少年睇牙洗牙3.20起推出　即日可預約　參與牙醫暫未達預期

前年《施政報告》提出推行「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務。衛生署指，計劃將於3月20日正式推出，市民可於今日起，向參加計劃的牙醫預約服務。計劃以共付形式推行，即每年政府會向每位接受資助服務的青少年，資助200元，而參加者建議共付金額同樣為200元；計劃資助的服務包括口腔檢查、洗牙、個人口腔護理建議等。

署方上月曾指，推出計劃之時，會有220間診所提供服務，不過現時名單上只有151間診所。署方解釋，截至昨日已有超過250名牙醫遞交了申請，署方正進行相關文件手續，並會繼續向牙醫作宣傳，但指對於參與計劃的牙醫數目，沒有設下KPI。



政府3月20日起推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務，即日起可預約合資格診所。（林遠航攝）

現時政府為12歲以下學童提供學童牙科保健服務，不過學童升中後，就沒有資助牙科服務。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，署方發現現時12歲學生蛀牙平均數目為0.05，但數字在17歲學生身上則是0.4，認為有需要提升青少年良好口腔行為，減低蛀牙情況。

為針對情況，署方在先行計劃提供每年一次的資助服務，包括洗牙、口腔檢查、口腔健康風險評估、個人口腔護理建議、口腔檢查結果報告，以及為初期蛀牙的牙面塗上氟化物作預防治療。而參加計劃的青少年，須介乎13至17歲、持有效香港身份證，及已登記加入醫健通；署方估計，每年有37萬人符合資格參與計劃。

費用方面，政府依據早前向青少年及家長進行的調查，將建議服務費用定為400元，由於計劃以共付形式推行，政府與市民各付一半，故政府固定資助額為200元，而其餘共付額由市民支付。截至昨日，全港十八區共有114位牙醫的已加入計劃，151個服務地點當中，六成收取的共付額為200元，最平為50元，最貴為780元。

政府3月20日起推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務，即日起可預約合資格診所。（林遠航攝）

署方解釋，共付額由參與計劃的牙醫自行釐定，期望藉市場競爭，提高成本效益，但署方已規定參與計劃的牙醫每年可加價最多一次。署方又指，為提高收費透明度，計劃規定牙醫必須同時公開X光檢查、補牙及脫牙等「基本牙科治療項目」的診金，如在接受服務當日，青少年有需要並同意接受那些項目，牙醫需按照已公開的診金收費。

署方今日已開放先導計劃網頁，市民可利用網頁，根據供款額、地區等，搜尋已參與資助計劃的牙醫，即日起可聯絡診所預約3月20號後的診症日期。參加者到診所接受服務前，須先登記加入醫健通，到診時亦須帶同身份證明文件正本。完成服務後，牙醫會將紀錄上載至醫健通系統，青少年可使用醫健通查閱相關紀錄，包括蛀牙情況等，了解自己的口腔狀況。

政府3月20日起推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務，即日起可預約合資格診所。（林遠航攝）

署方上月曾指，3月20日推出計劃之時，會有220間診所提供服務，不過現時名單上只有151間診所。署方解釋，截至昨日已有超過250名牙醫遞交了申請，署方正進行相關文件手續，並會繼續向牙醫宣傳計劃，有需要時，會針對服務地點較少的區分，落區推廣。

不過署方指，由於先導計劃屬自願參與，故此當局未有為參與的牙醫及青少年數目設KPI。署方會透過抽樣調查、醫健通系統的資料，了解計劃成效並作跟進改善工作。署方又指，先導計劃為期三年，會在之後檢討將計劃轉為恆常。