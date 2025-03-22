地球一小時．多圖｜逾4000機構響應　維港多幢建築物為環保熄燈

維港兩岸多幢建築物今晚（22日）關燈，響應一年一度的「地球一小時」，主辦單位世界自然基金會（WWF）表示全港有超過4,000間公司、機構及大廈響應。活動開始後，維港兩岸多幢建築都熄了燈，包括中環摩天輪、國際金融中心及渣打銀行大廈。配合「地球一小時」，「幻彩詠香江」暫停一晚，明晚（23日）如常上演。



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「地球一小時」活動邀請大眾關燈及停用非必要電器1小時，全港有超過4,000間公司、機構及大廈響應，包括國際金融中心、環球貿易廣場、青馬大橋、政府總部樓等多個地標。

世界自然基金會（WWF）香港分會董事委員會主席白丹尼表示，近年有不少極端天氣事件，指人類活動直接加劇全球暖化，呼籲大眾團結一致，採取行動將「地球一小時」精神延續至日常生活。

環境及生態局氣候變化專員李學賢致辭時表示，應對氣候變化是全球共同議題，需要全港市民共同參與，希望大眾共同建立綠色低碳生活方式。他說，去年是全球及香港有紀錄以來最暖的一年，多個酷熱天氣警告、熱夜等現象反映極端天氣增長趨勢。

旅遊事務署宣布，為響應活動，「幻彩詠香江」燈光音樂匯演今晚暫停，明晚將如常上演。